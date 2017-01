Cornejo, ve camino a la titularidad

OCTAVIO ZÚÑIGA Publicada el

El chileno Juan Cornejo utilizará la Copa MX para demostrarle a Javier Torrente que tiene nivel para ser titular en la Liga.



Después de un corto periodo de adaptación, Cornejo quiere estar en el 11 de los Esmeraldas.



Este miércoles la Fiera enfrenta al Zacetepec en la segunda jornada de la Copa MX y ahí empezará el camino del chileno rumbo a la titularidad.



“Me siento bien, creo que al comienzo fue un poco difícil me costó un poco el tema de la altura, ya me he acomodado mucho a eso y obviamente estoy muy contento y me estoy acoplando muy bien con mis compañeros, son un grupo excepcional, muy buenos jugadores”, comentó.



“Creo que todos los que mañana (hoy) jugaremos trataremos de hacer eso, de darle un problema al profesor para que el fin de semana tenga más alternativas para armar el equipo titular, uno si lo hace bien va a estar tranquilo”, agregó.



El nivel de la Liga MX es muy fuerte para el lateral verdiblanco, sin embargo confía en que estará a la altura para jugar, ya sea en su posición o en cualquier otra que decida el entrenador, incluso como contención.



“Sabía que era muy competitiva (Liga MX) que todos los equipos tienen jugadores muy buenos, así que venía con esa visión de lo que era la Liga, obviamente cuando uno llega se da cuenta al instante que es otro nivel, es otro ritmo y uno trata de ponerse lo mejor posible”, señaló.



“Creo que en Chile lo había hecho pocas veces de jugar en esa posición (contención), creo que acá empecé a entrenarla mejor, me he sentido bien, quizás por ahí es una posición diferente a la que hago regularmente pero me he sentido bien y tratando de mejorar”, añadió.