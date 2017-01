'Sí hay arreglos en el futbol mexicano': Ex americanista

REDACCIÓN Publicada el

El ex portero de las Águilas del América, Adolfo Ríos, aseguró que en el futbol mexicano sí hay ciertos arreglos con promotores, pues algunos directivos se llevan una parte del dinero por las transferencias de jugadores extranjeros.

“Tendrían que estar enterados, porque pasa una negociación por el enfoque administrativo. En muchas ocasiones ya tienen las negociaciones desde antes y se llega con el precio inflado, sin que en ningún momento (los dueños) se enteren de la negociación”, declaró.

Ríos fue directivo de Gallos Blancos de Querétaro, y fue ahí donde le ofrecieron un parte, pero no aceptó.

"No todos los equipos y representantes tienen esos negocios. Te hablo de mi experiencia; en más de una ocasión me lo ofrecieron y fueron situaciones que no aceptamos”, señaló.

"Cuando eres jugador te enteras de movimientos, porque los jugadores estaban enterados y ellos como compañeros lo decían que el representante se lleva tanto y luego el representante dice que el directivo se lleva tanto”, finalizó.