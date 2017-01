ASTERISCOS *** ESTRENO HOTELERO

*** ESTRENO HOTELERO



La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de León estrena mañana nuevo Presidente para el periodo 2017-2018. Un liderazgo conocido en los asuntos de turismo, Lalo Bujaidar, toma el mando.



*** EQUIPO DE LALO



En su equipo de trabajo lo acompañan como vicepresidente Juan Pablo Rocha, de Real Azteca; como secretario, Alberto Carrillo, de Holiday Inn&Suites; y en la tesorería Patricia Estrada, de Ramada Plaza León.



*** LOS RETOS DE LOS 64



El número de turistas que llega a León va en aumento, pero también la nueva oferta hotelera, por lo que los 64 hoteles agrupados enfrentan retos como la capacitación, promoción y ventas y sustentabilidad.

*** ACTIVISTA CON SECRETARIO



Uno de los activistas de las protestas sociales en contra del incremento a la tarifa del transporte público, el abogado Visente Hernández Barrios, se reunió el lunes con el secretario del Ayuntamiento, Chuy López Gómez, y presumió en redes que fue un primer paso para abrir la negociación sobre este tema.



* PRESUMEN DIÁLOGO



El representante del Congreso Nacional Ciudadano Capítulo Guanajuato escribió haber logrado un “inédito primer acuerdo de los Activistas Unidos por León con el Municipio: Reunión con el Alcalde y con el propio Secretario del Ayuntamiento, esta misma semana. Comienza el diálogo y, con ello, la esperanza de obtener buenos resultados, en beneficio de nuestros hermanos los ciudadanos leoneses”.



* ¿CON QUIÉNES, DE QUÉ?



El Municipio no emitió ninguna postura de esa tal apertura al diálogo. Tampoco ha dicho quiénes de los inconformes van a estar en la mesa de trabajo, pues en la foto sólo aparecen Chuy y Visente; ni la agenda de lo que pretenden discutir, pues el Municipio ya dijo que en las tarifas no hay marcha atrás. Desde el 1 de enero se cobran los 11 pesos en efectivo, 9.50 pesos tarjeta PagoBús y $4.20 preferencial.



* AMPARO ACEPTADO



En tanto, la Coordinadora Popular Leonesa, que agrupa a varias organizaciones sociales, avanza en la lucha legal. El lunes les fue aceptado el amparo indirecto que firmaron 768 leoneses en contra del alza a la tarifa de transporte. La revisión y resolución está ahora en la cancha del Juzgado 4o. de Distrito.



* PIDEN AUDIENCIA



Ese día 23 entregaron un oficio de petición de audiencia pública con el alcalde Héctor López y con los miembros del Ayuntamiento, lo que indica que a ellos no los han invitado a tal diálogo. Y urgen a platicar “para resolver la grave problemática que el aumento a la tarifa significa para la economía”.



* LOS FIRMANTES



Lo firman: Itzel Ontiveros, del Colectivo 2 de Enero; Celia Garza, de Déjame Plantado; Encarnación Montiel, de Constituyente Ciudadana Popular, y Félix Alberto Carmona, de Ciudadanos Hartos. Además la Coordinadora Popular Leonesa convoca ya a una “Tercera Marcha Creativa Sobre Ruedas” para el sábado 4 de febrero a las 16:00 horas, partiendo desde Centro Max en patines, patineta, bicicleta.

*** OPERACIÓN MONARCA



El nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, se reunió ayer con senadores de varias fuerzas políticas, entre ellos estuvo el panista guanajuatense, Juan Carlos Romero Hicks. El objetivo fue intercambiar ideas sobre la iniciativa “Operación Monarca”, que promueven senadores para proteger a los paisanos en Estados Unidos, y en la que participa el ex Gobernador de Guanajuato.



* ROMERO VS. TRUMP



Romero Hicks promueve desde el 20 de enero un mensaje de 1 minuto con 8 segundos en video por redes sociales, en su página de Facebook sumaba ayer más de 335 mil reproducciones y 250 retuits. Le dice a Donald Trump que México no es el país que imagina pues somos una economía de 1.3 trillones de dólares y el segundo socio comercial de Estados Unidos, después de Canadá y antes que China.



* NO NOS INTIMIDAMOS



El Senador agrega: “Sepa usted señor Trump que su insulto a cualquiera de nuestros connacionales es un insulto a los 130 millones, podrá intimidar a un mexicano que pronto dejará de ser el Presidente de México, pero el resto de los mexicanos no nos intimidamos”.

*** YULMA CON SUSANA



En el mismo tono de preocupación por el tema migratorio con Donald Trump, pero desde la cancha del tricolor, la legisladora federal fresera Yulma Rocha, se reunió con la directora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, Susana Vallejo, para dialogar sobre los programas de apoyo.



* AHORROS PRO-MIGRANTES



La también Vocera del Comité Nacional del PRI en San Lázaro le comentó a la funcionaria del Estado que propondrá que los ahorros que anuncian los tres niveles de Gobierno en sus medidas de austeridad, se apliquen a los programas de apoyos para los migrantes y sus familias. Además de que se refuerce la asistencia jurídica para su defensa y, de quienes sea el caso, colaborar para su retorno seguro a casa.



* LLAMADO A ALCALDES



Se estima que existen 1 millón 300 mil guanajuatenses en EUA, principalmente en Los Ángeles, Texas, Illinois, Carolina del Norte y Atlanta, que destinan cerca de 2 mil millones de dólares en remesas. Por la importancia la legisladora hizo un llamado a que los Municipios también ‘se pongan las pilas’.



DIEGO Y EL 3*1



También salió a hablar del tema el secretario de Desarrollo Social del Estado, Diego Sinhué Rodríguez. Informó que el programa de “3*1 Migrante”, que tiene un presupuesto anual de 60 millones, enfocará baterías ya no a lo habitual de infraestructura básica de colonias y comunidades expulsoras de migrantes, sino a proyectos productivos que mejoren los ingresos de las familias de los paisanos.

Pactan alianza con Francia

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) instaló el Grupo Francia en México, que preside el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, a través del que se plantean proyectos conjuntos en materia educativa, cultural, económica y de desarrollo regional, entre otros.



Asistió la embajadora francesa Maryse Bossiére y, en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, la directora general de Cooperación Técnica y Científica, Martha Navarro.



En Guanajuato hay inversiones francesas por 800 millones de dólares de 10 empresas, como Danone.

Foto: Gobierno del Estado