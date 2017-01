Aplaude Foro del Lago su talento

Publicada el

El público leonés disfrutó de la presentación del tenor mexicano Fernando de la Mora, en el Foro del Lago de la Feria de León 2017.



Familias enteras fueron testigos del regreso del artista a escenarios en nuestra ciudad, para el concierto del 441 aniversario de la fundación de León.



Los aplausos resonaron en el lugar desde la primera aparición del tenor con sus músicos, para así abrir la velada con la canción “Dime que sí”.



“Me siento privilegiado de estar en un escenario lleno de tanta magia y de regresar a León tan pronto”, comentó de la Mora.



Con gran entusiasmo el público no dudó en corear las piezas “Cuando vuelva a tu lado” y “Prisionero del mar” que, según el tenor, “deben ser conocidas entre las generaciones más jóvenes”.



“Ustedes ya me conocen, saben que me gusta la buena música y escarbar en el repertorio de esas canciones que están en la fila del olvido y que definitivamente no es justo que se pierdan”, añadió.



“Enamorada” y “Franqueza”, de la cantautora mexicana Consuelo Velázquez sonaron para poner el toque romántico y melancólico a la noche.



Al son de los temas: “Quizás, quizás, quizás”, “Vereda tropical”, “Sabrá Dios” y “La mentira”, el cantante mexicano culminó la primera parte del concierto.



Durante el intermedio, los asistentes gozaron de la interpretación del danzón “Rigoletito”, por parte del pianista Gonzalo Romeo y su quinteto.



Con dedicatoria especial para las mujeres, Fernando de la Mora continuó con las composiciones de Luis Alcaraz “Quinto patio“, “Bonita” y “Quién será”, de la autoría de Pablo Beltrán Ruiz.



Acompañado del público, el tenor entonó “Amor de mis amores” y “Palmeras”, de Agustín Lara; “Como yo te amé”, de Armando Manzanero y “Todo y nada”, de Vicente Garrido.



“Armando Manzanero es, como compositor, el más grande. Yo creo que ha sido un ejemplo como embajador de México en el extranjero. Un hombre brillante que nos ha enamorado”, confesó.



Con el bolero “Frenesí”, de Linda Ronstadt y “Granada”, de Agustín Lara, Fernando bromeó al despedirse de su público y prometió volver con mariachi la próxima vez.



También aprovechó la ocasión para alentar a los asistentes a siempre buscar lo mejor para el País, para luego exclamar “¡Viva México!”, frase que el público secundó.



“Nuestro gran País requiere que nos ‘pongamos las pilas’, pero no sólo para atacar a nuestro gobierno y señalar lo que está mal hecho”.



“Hay que buscar en el fondo de nuestro corazón y blindarlo contra la corrupción, para que tengamos un México próspero”, destacó.



Con las piezas “Amor Eterno”, de Juan Gabriel y “Júrame”, de María Grever el artista se despidió del público y agradecido regresó a recibir la estruendosa última ovación.