Confía Anaya en vencer al PRI

El presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, minimizó la ruptura de la coalición con el PRD en el Estado de México y señaló que las encuestas realizadas por el partido muestran que son competitivos por sí solos y que pueden sacar del gobierno local al PRI.



Afirmó que desde un inicio se tornaba complicado el tema de la alianza con el sol azteca; sin embargo, reiteró que Acción Nacional está listo para ganar la entidad el 4 de junio.



“Nosotros siempre supimos que era muy difícil lograr la coalición con el PRD en el Estado de México. La razón por la que no se logró es muy simple: No pudimos coincidir en una candidata o en un candidato que fuera transitable en ambos partidos políticos”, agregó.



En conferencia de prensa en el marco de la reunión plenaria de los diputados de Acción Nacional, Anaya Cortés sostuvo que, como ya es sabido, el proceso de selección de candidatos será por el método de designación tal y como lo avaló la noche del lunes pasado la Comisión Permanente del Estado de México.



Al cuestionarlo sobre las inconformidades del diputado y aspirante a la candidatura por el Estado de México, Ulises Ramírez, quien ha amenazado con llegar a los tribunales si la candidatura se concreta mediante una designación y no con una elección interna, como ya se había previsto, Ricardo Anaya respondió que se encuentra en diálogo con cada uno de los interesados.



“La estrategia es muy clara, el diálogo y el apego a la ley, recuerden ustedes hace unas semanas se decía que en Coahuila el partido se iba fracturar y finalmente lo que triunfó fue el diálogo, los acuerdos. Yo confío en que vamos a lograr lo mismo en el Estado de México”, refirió.



Sobre Josefina Vázquez Mota, aseguró que siguen en diálogo constante con ella, y que hasta ahora se muestra como la más competitiva.



La senadora Laura Rojas dijo en un comunicado que como aspirante a la candidatura por la entidad, respalda la decisión tomada por la Comisión Permanente local, “esperaré la convocatoria para seguir participando en el proceso con todo el ánimo de abanderar a mi partido”.



Su compañero de partido y también aspirante, José Luis Durán, aceptó participar en un proceso donde las reglas para la selección del candidato se construyan en consenso y se defina al más competitivo mediante una designación, “una vez que se publique la convocatoria buscaré ser nominado por Acción Nacional”, refirió en entrevista.



Ayer martes, el CEN del PAN emitió la convocatoria para el proceso de selección de candidatos, misma que durará los 40 días de la precampaña con la intención de que se inscriban los panistas interesados en contender, además de forma paralela llevarán a cabo mesas políticas con la dirigencia nacional y estatal.



Entre los requisitos está haber nacido en la entidad, tener más de cinco años como panista sin sanciones, estar dispuesto a los exámenes de conocimiento y ejercicios de medición, principalmente.