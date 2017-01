Desconoce Medina cuánto es lo que posee

AGENCIA REFORMA | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El ex Gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina compareció ayer ante la Subprocuraduría Anticorrupción por una denuncia en su contra por incremento patrimonial, donde dijo desconocer a cuánto asciende actualmente su patrimonio.



La denuncia la interpuso la Contraloría estatal y la reveló la semana pasada el Fiscal Anticorrupción Ernesto Canales, sin que hasta el momento se hayan dado detalles del contenido de la queja.



Al ser abordado al finalizar la comparecencia que duró poco más de una hora, el ex Mandatario estatal afirmó que acudió a la cita para enterarse de la nueva investigación en su contra y aseguró que no ha cometido ningún ilícito.



“No tengo conocimiento de la carpeta, en este momento se nos informa que se inicia investigación, nos van a dar copia de todo en unos días”, expuso.



Ésta es la primera de tres jornadas donde el ex Ejecutivo estatal tendrá que acudir ante la justicia por diversos procesos legales en su contra.



¿A cuándo asciende su declaración patrimonial?, se le preguntó. “Hay, no recuerdo”, dijo escuetamente.



¿Varió mucho la declaración patrimonial desde el arranque de su gestión a su salida?, se le insistió. “No, no tanto”, respondió sin querer ahondar.



Incluso, detalló que como Gobernador presentó sus declaraciones patrimoniales en tiempo y forma, por lo que dijo que no habrá sorpresas al respecto.