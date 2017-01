Suma ‘Peje’ a Moctezuma a su equipo

APRO | CIUDAD DE MÉXICO Publicada el

El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, invitó a Esteban Moctezuma, ex priísta, ex funcionario del gobierno de Ernesto Zedillo y actual presidente ejecutivo de Fundación Azteca, parte de Televisión Azteca, como responsable de Desarrollo Social de su equipo para que, junto con otros empresarios e intelectuales, elaboren el Proyecto de Nación 2018-2024.



“El renacimiento de México no es tarea de un solo hombre, sino de la suma de voluntades y de la responsabilidad de todas y de todos”, indicó el tabasqueño en su cuenta de Facebook.



Por la misma vía, informó que ayer por la noche se reunió “con un grupo plural e independiente de especialistas e intelectuales para someter a su consideración las propuestas que doy a conocer en mi reciente libro”.



Agregó que los invitó “a que, luego de consultar a integrantes de todos los sectores económicos y sociales, de la reflexión y el análisis, y con el método del diálogo circular y el consenso”, se elabore el nuevo Proyecto de Nación para el próximo sexenio.



Este equipo inicial de trabajo será coordinado por el empresario Alfonso Romo Garza y actuarán como responsables de Política y Gobierno.



El empresario regiomontano fue uno de los artífices de la agrupación los Amigos de Fox que llevaron al panista Vicente Fox a sacar al PRI de Los Pinos en el 2000.



Sin embargo, 12 años después reconoció que Andrés Manuel López Obrador, el precandidato presidencial de la alianza Movimiento Progresista, --formada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano--, era el “líder que México necesita”.



Para 2012, Romo Garza se sumó a su campaña presidencial y admitió que en 2006 se equivocó al juzgar a López Obrador sin conocerlo y calificarlo de “un peligro para México”, de acuerdo con una entrevista que concedió al reportero Agustín Ambriz, de la revista Luces del Siglo, que se edita en Cancún, Quintana Roo.



La sorpresa de este equipo fue Esteban Moctezuma Barragán, hermano del jefe delegacional en Azcapotzalco, Pablo Moctezuma, y Pedro, ambos militantes de Morena.

A la sombra de Zedillo



Economista egresado de UNAM, Esteban Moctezuma Barragán inició su trayectoria política a partir de 1994, año en el que, tras el asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, fue designado coordinador general de la campaña de Ernesto Zedillo.



A partir de 1 de diciembre de ese mismo año, Zedillo lo nombró Secretario de Gobernación, cargo que ocupó menos de un año, pues en junio de 1995 renunció por motivos de salud.



En 1997 reapareció en la actividad política y fue electo senador, y en 1998 volvió al gabinete zedillista como titular de Desarrollo Social.



En 1999 renunció al cargo federal y se fue como coordinador de la campaña del priista Francisco Labastida Ochoa, quien en 2000 perdió la elección presidencial ante Vicente Fox.



Con una trayectoria zigzagueante entre el servicio público y actividades en empresas privadas, Esteban Moctezuma se retiró de la política y en 2002 fue nombrado presidente ejecutivo de la Fundación Azteca.



Su hermano, Pablo Moctezuma Barragán, es militante de Morena y actual Jefe Delegacional en Azcapotzalco.