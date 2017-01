Van a EU por agenda y no por acuerdos

AGENCIA REFORMA Publicada el

El Canciller Luis Videgaray afirmó que el objetivo de la gira de trabajo a Washington, que encabezarán él y el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, el 25 y 26 de enero, no es llegar a acuerdos concretos sino establecer mecanismos, formatos y tiempos de la relación bilateral.



“No serán reuniones donde habrán de definirse acuerdos sustanciales”, mencionó el titular de Relaciones Exteriores (SRE).



Sin embargo, dijo, está confirmada una reunión con John Kelly, Secretario de Seguridad Nacional ya ratificado, y se dialogará con Rex Tillerson, que debe ser ratificado por el Senado de EU como Secretario de Estado, pues hasta ahora sólo han aprobado su nombramiento en comisiones.



Es importante, expuso Videgaray, que esta reunión ocurra pronto, aún cuando la mayoría de los miembros de su Gabinete no ha sido confirmada, para establecer procedimientos, pero también preparar la reunión entre Presidentes, el 31 de enero.



La Embajadora Roberta Jacobson, añadió, podría participar en la reunión, si así lo determina el Departamento de Estado.

La extradición del Chapo no fue política



En otro tema, Videgaray afirmó que los tiempos de la extradición de Joaquín Guzmán Loera fueron definidos por el Poder Judicial y no por la Cancillería.



“Fue una decisión estrictamente del Poder Judicial”, sostuvo.



Al funcionario se le preguntó si para el Gobierno resultaban positivos los tiempos de la extradición.



“Lo positivo es que se diera la extradición, no los tiempos, es una extradición de muy alto perfil”, destacó.



Por parte del Ejecutivo federal, abundó, la decisión de extraditar a Estados Unidos al líder del Cártel de Sinaloa se tomó desde el 20 de mayo de 2016, cuando se emitieron los acuerdos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.



Videgaray dijo que la SRE pretendía ejecutar la orden de extradición en cuanto resolviera el Quinto Tribunal Colegiado, lo que se dio el 19 de enero, un día después de la resolución de la Suprema Corte de Justicia.

’Con ánimo positivo’: Así dijo el titular de la SRE que van a Washington, con ánimo de construir y negociar lo mejor para México, como ordenó el presidente Peña, afirmó Videgaray.