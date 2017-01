Dice Márquez: Yo sí cancelaba visita a Trump

JONATHAN JUÁREZ Publicada el

El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, manifestó que si de él dependiera la reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cancelaría dadas las constantes agresiones a México.



Tras darse a conocer que el nuevo presidente norteamericano firmó la orden para construir el muro en la frontera con México, personajes de la política mexicana llamaron a Peña a cancelar la reunión entre ambos.



El Gobernador no se unió a la petición, pero sí dio su postura en lo personal.



“Yo creo que es una decisión nada fácil para el presidente de nuestro país, tendría (yo) que entender circunstancias que tal vez yo desconozca. Pero en lo personal yo sí cancelaba y posponía, pues es un tema ya de respeto y dignidad a nuestro país, sin embargo, no sé qué circunstancias hay detrás de todo esto”, expresó.



Márquez Márquez agregó que se le debe manifestar respaldo a Peña Nieto dadas las circunstancias que se viven desde Norteamérica.



Criticó los constantes señalamientos de Trump al país, lo cual -lamentó- demuestra intenciones sólo de exhibirse.



“Hoy más que nunca hay que respaldar a nuestro presidente, salir unidos ante un presidente Trump que no respeta, que no tiene límites, y que lo mismo nos ofende hace medio año, lo vuelve a hacer hace un mes, lo ratifica y lo vuelve a demostrar.