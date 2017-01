“No heredaremos malas prácticas”

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Comprometido con las causas de los jóvenes priístas en el país, el presidente de la Red Jóvenes x México, Pablo Angulo Briceño, dijo estar consciente de que el PRI no vive su mejor momento político, pero afirmó que no heredarán las malas prácticas.



“Sabemos que en sí la política no vive su mejor momento, pero es algo generalizado, y entendemos que la gente no está contenta, lo que sí les puedo asegurar es que los jóvenes priístas no heredaremos las malas prácticas que tanto daño le han hecho al partido”, dijo.



El líder juvenil estuvo el martes en Celaya como parte de su gira nacional, y dijo que la principal exigencia que le han externado los jóvenes es la de mayor y mejor educación.