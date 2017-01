SALVADORA DEL ROCÍO ÁLVAREZ LEDESMA | De Salvadora Publicada el

Lo que usted tiene son miodesopsias, dijo con gran aplomo. No es nada preocupante, a menos que comience a ver destellos.



Acudí al oculista pues comencé a ver pequeñas manchas negras volando. Lo que me espantó es que no estaban fuera de mi visión sino dentro de mis ojos. Sí, siguió explicándome, son partículas atrapadas dentro del humor vítreo, la mayoría de las personas las tenemos, solo que al hacernos mayores las podemos apreciar.



En una ocasión una de las pacientes me trajo todo un manual de sus movimientos y giros, ¿puede creerlo? Dijo riendo. Sugiero que las ignore, haga como que no las ve y siga con sus actividades cotidianas.



Miodesopsias me dije, así que eso era, bueno, pues trataré de hacer lo que me dice. Me encamine dubitativa a la farmacia, tratando de asimilar sus palabras.



Así que viven dentro de mí, me dije, siempre han estado, pero ahora las veo. La mayoría, las tenemos y yo, tengo que vivir como si no las mirara.



Realmente este asunto no me sorprende, pues así es la vida, y sucede todo el tiempo.



Hay personas que fingen no vernos, o nos sacan de sus vidas ¿a quién no le ha sucedido?



A mí me han preguntado si me pasa algo cuando me ven seria y callada y yo contesto que no tengo nada, aunque estoy sintiendo que el mundo se me desmorona por dentro. Sé que mis situaciones personales, problemas o inquietudes, son invisibles para los demás, menos para mí. O tal vez no lo son para algunos y sí los ven, pero como si siguieran las instrucciones del médico, los ignoran, para no complicarse su ya difícil existencia.



Tenemos nuestras propias vidas y sé que hay cosas que debemos resolver y no cegarnos diciendo que todo es perfecto y no pasa nada. Y otras situaciones, de plano no vale la pena ni verlas como el caso de las miodesopsias.



También pienso en tantas cosas de las que no hacía aprecio y no veía, pero ahora sí lo hago. Es como si poco a poco hubiera ido desenredando mis dudas para tener una visión más completa. Sin embargo, las respuestas siempre estuvieron ahí, solo que no había formulado las preguntas adecuadamente.



No me espanta, porque ahora me conozco más y siento tener conmigo herramientas para tratar de arreglar mi vida, viendo qué me lastima o duele y así poder sanar.



Porque a diferencia de las miodesopsias, no es bueno ignorarnos a nosotros mismos silenciando nuestra voz interior.







