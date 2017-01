¿Por qué Donald Trump aborrece a los guarros mexicanos?

JORGE JUÁREZ PEÑAFLOR | OPINIÓN Publicada el

No quiero ser protagonista pero voy a recurrir a la cuestión empírica de mi vida y no es con el afán de impresionarlos como mexicano errante, es decir, inmigrante buscando una nación de primer mundo porque siento que nací en el país equivocado donde hay anarquía y corrupción, además se vanagloria más a los tramposos facinerosos que a las personas que tenemos ética y respeto por las instituciones



Desde mi punto de vista, México siempre ha actuado como víctima culpando (Chivo expiatorio) a los Estados Unidos de nuestros problemas económicos y sociales. Además, también se siente víctima porque los españoles se llevaron el oro y la plata. Siempre estamos buscando culpar a los estadounidenses y los españoles y nosotros como nación no somos culpables de nada, ya que han abusado de pobre México tan lejos de Dios.



Nos quejamos también porqué Estados Unidos nos quitó la mitad del territorio, pero hay que ver la historia de que los Criollos se lo quitaron el territorio a la Corona Española y la Corona española se robó el territorio de los aborígenes del Nuevo Continente Americano. Incluso, voy a ir más lejos, para rescatar nuestra identidad, México se debería llamarse la Nueva España, porque así se llamaba este territorio. Además, hablamos español no nahua entonces, ¿cómo vamos a tener identidad?



Donald Trump, está hablando como se debería hablar desde hace mucho tiempo pero los políticos estadounidenses como Obama le han causado mucho daño a los mexicanos, ya que nunca en la historia norteamericana un presidente había deportado a tantos inmigrantes a pesar que Obama creo 2 millones de empleo en los últimos años de su mandato. Ahora podemos analizar al hipócrita de Obama que expulsó más inmigrantes que todos los presidentes juntos de los Estados Unidos.



Causa y efecto: si una persona siente cierta aversión por algún país o grupo religioso, algo está sucediendo en su inconsciente que cuando dialoga con otras personas saca su resentimiento y agrade sin darse cuenta. No es una apología al Presidente de los Estados Unidos. Pero recuerdo cundo estuve en Canadá y me tocó vivir la gran tragedia del pueblo norteamericano que tumbaron las Torres Gemelas y vi como los canadienses se volcaron en solidaridad a apoyar a los Estados Unidos, además pusieron miles de velas y flores en la embajada americana en Ottawa, Canadá. Los canadienses no fueron ingratos como lo fue el gobierno de Vicente Fox.



Porqué les comento esto de Canadá porque el gobierno mexicano no ha sido solidario con los estadunidenses ni siquiera cuando están velando a sus muertos. El Gobierno de Vicente Fox, no le dio ningún apoyo moral ni bélico a su gran amigo de George W. Bush. Si el gobierno de Fox hubiera actuado con valentía, estoy seguro que todos los inmigrantes mexicanos se habrían convertido en residentes pero primero está la política sucia que importan los pobres inmigrantes mexicanos que tienen que dejar familia para poder sobrevivir la ignominia que les tocó vivir en México, por eso huyan como mi papá lo hizo, por lo cual yo estoy muy agradecido con los Estados Unidos ya que él pudo salir de la pobreza extrema que vivía en su pueblo.



Danald Trump como no es un político hipócrita, como lo fue Obama que nunca amenazó a México pero le dio una certera puñalada al estilo musulmán, expulsando a millones de compatriotas y destruyendo sus familias.



Donald Trump, no es como lo pintan los facinerosos y pendencieros de la izquierda radical pero sabemos muy bien sus intenciones nacionalistas que pueden afectar en corto plazo a México.



La honestidad del Presidente de los Estados Unidos de expresar su enfado ( fed up) contra las autoridades mexicanas por irresponsables de no educar a sus ciudadanos ya que han emigrado muchos delincuentes y criminales que él quiere regresar a México, pero hay que recordar que la mayoría de los inmigrantes mexicanos no son guarros ni criminales, son personas que tienen respeto por las leyes estadounidenses hasta se portan mejor en los Estados Unidos.