Wellcome Mr. Trump!

ADOLFO MANRÍQUEZ MÉNDEZ | OPINION Publicada el

Para compensar el título en inglés, ahora va el equivalente en español: ¡ah que pena me dan las abandonadas!



Rabia le daba el viernes a todos los que le iban a la Hilary apoyada por alta masonería y el sionismo más perverso.



La ceremonia me recordó a los romanos: bomba, lujo y Trump-etas.



Y en México el coraje de quienes le tiraban y se burlaban, que tristeza escuchar comentaristas pro- judíos, como Leo Zukerman diciendo barbaridad y media. ¿Por qué le permitieron eso si está transmitiendo la toma de protesta del presidente de un país vecino?



Siguen achacándole que ofendió a los mexicanos y se ha repetido que él dijo MUCHOS MEXICANOS, no todos.



Espero no equivocarme, pero aparte de su “defecto” de ser del signo de géminis, solo esta su ambición desmedida por el PODER.



¿Qué tiene que ver el signo zodiacal? Todo.



Lo más grave es que tiene dos caras por eso sus acciones son cambiantes y nadie ha hablado de su signo zodiacal. Soy el primero.



Géminis es voluble. Muy voluble pero noble. Inteligente y a la vez busca protección.



Hasta el momento entre sus colaboradores no se nota ningún apellido judío como Zukerman, Bronstein, Mayer, Calderón, Fox, Goldenberg, etc, pero a lo mejor solo conocemos el apellido paterno.



El materno es el peligroso, pues la ley judía dice: hijo de mi hijo en duda estará. Hijo de mi hija mi nieto será.



¿lo escondieron en la toma de posesión?



¿Por qué el Ruso Putin le apoya tanto?



Esto es un berenjenal (porfas chequen en el diccionario qué quiere decir esto, aquél que no lo sepa).



La bronca es que juraron ante dios, aunque Juárez también lo hizo y luego le ataco.



A mis hermanos guanajuatenses les digo que no hay peligro si están con sus papeles en regla son norteamericanos.



Conozco a muchos y votaron por Trump. Los que tienen antecedentes penales deben preocuparse...



Y dicen las autoridades: estamos mejor que en otros países…



En Guanajuato: estamos mejor que en otros estados…



Mi opinión: mal de muchos, consuelo de p…tontos.