Así luce con 21 kilos de más

AGENCIAS Publicada el

No es una novedad que el actor ganador del Oscar, Matthew McConaughey, modifique su peso drásticamente para interpretar algunos personajes. Por ejemplo, en 2013, el actor bajó casi 25 kilos para interpretar a un paciente de VIH en Dallas Buyers Club. Ahora, McConaughey cuenta cómo hizo para subir 21 kilos, lo cual evidentemente fue mucho más divertido. “No subí esa cantidad de kilos a propósito. Más bien empece a vivir la vida como Kenny Wells y de repente ya no me quedaban mis pantalones”, comentó

El actor cuenta que Kenny Wells (el personaje que interpreta en Gold) es un hombre que se deja llevar por todos sus deseos y, si titubea en cumplirlos, debe hacerlos al doble. “Comía pizza dos veces al día, hamburguesas con queso, y si de repente quería ir al boliche a media noche, lo tenía que hacer para en verdad vivir cómo él”, asegura el actor. “Seguramente tus hijos querrán que hagas una secuela de esta película”, dijo Jimmy Kimmel entre risas.







Con información de Quien.com