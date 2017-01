Derbez defiende a Adriana Fonseca

EL UNIVERSAL Publicada el

Eugenio Derbez calificó de peligroso a Donald Trump para el mundo, pero espera que en tres meses los ataques a la comunidad latina alentados por la actitud del presidente estadounidense disminuyan.



El comediante acudió a la premier de “El tamaño sí importa”, que protagoniza su hijo Vadhir, ahí fue cuestionado sobre el video que Adriana Fonseca subió a redes sociales donde, llorando, informó que había sido maltratada por su acento latino en un casting en Estados Unidos.



Derbez, quien radica en Estados Unidos, consideró que esas actitudes son alentadas por el comportamiento de Trump, quien desde su campaña hablaba de ir contra los migrantes. “Creo que los latinos que estamos trabajando bien no tenemos por qué preocuparnos, quizá a lo que él se refiere es a quien no está con papeles, pero creo que los latinos allá son gente trabajadora y no merecen que se les deporte”.



“(Adriana) Es una buena amiga y es de las personas que está luchando por abrirse camino; yo creo que las aguas se deben asentar, creo que de repente el hecho de tener un presidente tan irreverente como Trump ha hecho que la gente se sienta con el derecho de agredir, espero que en dos tres meses las cosas cambien”, indicó.



Derbez aprovechó para felicitar a Rodrigo Prieto, cinefotógrafo mexicano que fue nominado al Oscar por su trabajo en "Silence", filme dirigido por Martin Scorsese.