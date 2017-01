Gael cuestiona seriamente a Trump

EL UNIVERSAL Publicada el

El actor mexicano Gael García Bernal escribió en su cuenta de Twitter una pregunta tajante sobre el muro que pretende construir el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"¿Cómo coadyuvar y redoblar esfuerzos para expresar formal y tajantemente que México no pagará por un muro, pero sí por un puente?", escribió el ganador del Globo de Oro por Mozart in the Jungle en 2016.



El también productor escribió como respuesta en un tuit posterior "la aventura de tirar chilaquiles a la ventana en forma de sarcasmo".



El actor ha mostrado abiertamente su oposición al gobierno de Trump. Ha publicado mensajes como "Construyan su pinche pared. La historia se hará cargo del plan fallido pa que México pague. Y para abrir los agujeros que siempre habrá".



Durante las elecciones presidenciales también tuiteó y, cuando los votos favorecían a Trump, invitó al "mundo" a venirse a vivir a México, donde serían bienvenidos.



El actor de Neruda también participó en una campaña de la organización Oxfam México, donde contó la historia de un poeta refugiado que tuvo que huir de su país por la violencia.