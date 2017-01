Denuncian a funcionarios de movilidad

OSVALDO GARCÍA LEDESMA Publicada el

Integrantes de las organizaciones que brindan servicios ejecutivos de transporte privado, denunciaron ante el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo (TCA) a directivos y funcionarios del Instituto de Movilidad del Gobierno del Estado, a quienes acusan de perseguirlos y hostigarlos, lo que ha afectado seriamente la prestación de servicio.



“Junto con otros 20 compañeros de los servicios ejecutivos, hoy acudimos al Tribunal Contencioso para denunciar la persecución y hostigamiento de que somos objeto por parte de los elementos del Instituto de Movilidad, quienes recurren a todo tipo de argucias para no dejarnos trabajar”, dijo Juan Andrés Ramírez Delgado, dirigente del Sindicato de Taxistas de Guanajuato.



Ramírez Delgado explicó que todos los días, los agentes del Instituto de Movilidad detienen por cualquier motivo e infraccionan lo mismo a quienes prestan el servicio ejecutivo como Uber y Platino, que a otras nuevas modalidades de transporte.



Consideró que el actuar del personal de la dependencia estatal ha contribuido al deterior del servicio que ellos ofrecen, ya que incluso cuestionan y hasta hurgan en los teléfonos celulares de los usuarios para saber las formas en como se contrata el servicio.



“Ya no sólo incomodan a los choferes, ahora hasta con los usuarios se meten y hasta les trasculcan sus teléfonos. Eso es algo que atenta contra la privacidad de las personas y ahí ninguna institución o funcionario tiene facultades para intervenir”, afirmó.



El dirigente de los taxistas, apuntó que así como se está actuando en su contra, deben hacer lo mismo en el caso del resto de las unidades que prestan la modalidad del servicio sin ruta fija, ya que hasta ahora sólo han enfocado sus baterías con los servicios ejecutivos.



Explicó que la persecución de que son objeto, tal vez puede ser alentada por los grupos de taxistas que se han visto perjudicados con los nuevos servicios y que normalmente no saben como competir en el mercado.



Señaló que actualmente en la ciudad de Guanajuato, prestan el servicio ejecutivo plataformas como Uber, además de que se han agregado otras líneas como la Platino, las cuales ofrecen un servicio de mayor calidad, con unidades debidamente equipadas.



Para el dirigente, el actuar de los elementos de la Dirección de Movilidad les hace pensar que hay claras intenciones de incomodarlos, ya que tampoco el Instituto de Movilidad se ha molestado en darles a conocer las nuevas reglas y modalidades en las que se debe de prestar este sistema de transporte.



“Creo que en lugar hostigarnos y perseguirnos, deberían de informarnos cómo y cuáles son las normas que aplica y que debemos de observar, pero no es así solo llegan y te sancionan, con explicaciones poco consistentes”, concluyó.