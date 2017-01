Plan de austeridad no convence: síndico

SAÚL CASTRO Publicada el

La Comisión de Hacienda desaprobó los Lineamientos Generales de Racionalidad, Austeridad y Disciplina, que presentó la Dirección de Ingresos, encabezada por Juan García Salinas, porque no propuso austeridad.



Las medidas de austeridad que se presentaron no indicaban qué se reduciría y en qué impactaría, para abatir el aumento en al gasolina que afecta a las áreas operativas de la Administración Municipal, aseguró el Síndico Ramón Izaguirre Ojeda.



“Lo que nos están presentado es una serie de políticas mucho muy generales, mucho muy vagas para el control del presupuesto, no para reducción. En este documento que analizamos hoy, no viene un solo criterio de austeridad, uno solo”.



Explicó que al ser lineamentos de austeridad, no se cumplió con el objetivo, porque sólo abriendo el presupuesto y analizando a fondo se puede saber dónde se aplicarán las medidas de austeridad.



Aseveró “yo propuse en un correo electrónico a mis compañeros miembros de la Comisión y al propio alcalde, una vez que pasó lo del gasolinazo, que hiciéramos este análisis, y sí, con una gran anuencia a hacer un análisis del presupuesto”, señaló el edil.



Comentó que la preocupación que hay, es que de dónde se va a sacar el recurso para resolver el aumento del 20 por ciento del consumo de gasolina de las áreas que presentan servicio a la ciudadanía, como Seguridad Ciudadana y Servicios Públicos Municipales.



El síndico Izaguirre dijo que con remanentes no se solucionará el problema, “porque me parece muy poco serio que se apueste a remanentes, es mejor reducción de gastos superfluos”, puntualizó



La Comisión de Hacienda propuso que la Tesorería Municipal presente un diagnóstico claro para que se vuelva a analizar, para saber cómo y por qué se someterán las políticas de austeridad, como en la telefonía celular y fija, horas extras justificadas y planeadas, reducción de vehículos de 8 cilindros, entre otras.



Supervisarán recurso a medios



Los integrante de la Comisión de Hacienda analizarán el uso de los recursos económicos que se destinan a los medios de comunicación, por medio de la Dirección de Comunicación Social.