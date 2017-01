Presentan ley para apoyar austeridad en el Estado

JULIETA ORTIZ | Irapuato, Gto. Publicada el

Para esclarecer la aplicación de recursos y apoyar la austeridad en el Estado, fue presentada de iniciativa de reformas a la ley Para el Ejercicio del Control y los Recursos Públicos.







La Diputada local del PRI, Arcelia González González destacó que la iniciativa va encaminada a no aumentar sueldos, no dar prima de seguros médicos fuera de instituciones sociales, no gastos en combustible para vehículos particulares entre otros.



Refirió que de aprobarse y contar con gastos reales que se hacen es estos rubros, pues actualmente no existe desglose, se podrían ahorrar hasta 43 millones de pesos al mes en el caso del Gobierno del Estado.Para esclarecer la aplicación de recursos y apoyar la austeridad en el Estado, fue presentada de iniciativa de reformas a la ley Para el Ejercicio del Control y los Recursos Públicos.







La Diputada local del PRI, Arcelia González González destacó que la iniciativa va encaminada a no aumentar sueldos, no dar prima de seguros médicos fuera de instituciones sociales, no gastos en combustible para vehículos particulares entre otros.



Refirió que de aprobarse y contar con gastos reales que se hacen es estos rubros, pues actualmente no existe desglose, se podrían ahorrar hasta 43 millones de pesos al mes en el caso del Gobierno del Estado.