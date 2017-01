Aumentan sospechas de ordeñas en Pemex

VANIA JARAMILLO | LEÓN, GUANAJUATO Publicada el

El delegado de la Policía Federal en Guanajuato, Miguel Ángel Simental, dijo que hay incertidumbre sobre la procedencia de combustible robado.

Esto por los autotanques detenidos, que no pueden ser llenados en tomas clandestinas.

“No hay una certeza en cuestión de que si es dentro de la refinería (de Salamanca), pero sí, el hidrocarburo todo ha sido en carretera y autotanques.

“No cerca (de la refinería), pero sí la mayoría provienen de ese lado de Irapuato y Salamanca”, señaló el comandante.

El miércoles 18, el secretario de Seguridad Pública estatal, Álvar Cabeza de Vaca, acusó que el 80% del robo de hidrocarburos en Guanajuato ocurre en la refinería que Pemex tiene en Salamanca.

Ayer, Simental detalló que los robos los detectan en la carretera 90, de Celaya, y en la 45, que corresponde a León.

Informó que en 2016, decomisaron 2 millones 700 mil litros de hidrocarburo.

“Los autotanques no vienen de tomas, vienen de otros lados, en las tomas sacan tanques de mil litros y si no son de tomas pueden venir de la refinería de Tula, de Michoacán, o depósitos de Pemex”, dijo.

El secretario Cabeza de Vaca señaló también ayer que pese a las detenciones han detectado reincidencia en el robo, porque Pemex no sella las tomas.

“Sí hemos tenido casos de reincidencia, he repetido que en Guanajuato se mide por tomas clandestinas, pero no tenemos un informe oficial de cuántos litros se han robado en Guanajuato. No hay sellamiento de tomas por Pemex”.