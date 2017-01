Aprueba Márquez decisión de Peña

YAJAIRA GASCA | Guanajuato Publicada el

El gobernador Miguel Márquez Márquez calificó como una decisión prudente la que tomó el presidente Enrique Peña Nieto, de cancelar el encuentro que tendría con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 31 de enero.

“Es un tema de dignidad esto no significa romper relaciones, somos vecinos y al final del día tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir manteniendo comunicación con nuestros vecinos pero el entorno ahorita es complicado, no puedes tú ir a la casa del vecino cuando te reciben así, yo si creo que fue una decisión prudente del presidente de no ir a la próxima cita, tendrán que apaciguarse las aguas”, señaló el jefe del Ejecutivo estatal.

Reconoció que las relaciones de México y Estados Unidos están en un momento complicado y de incertidumbre, pero que la autoridades mexicanas tiene que sostenerse en una postura de defensa de las dignidad de los ciudadanos y abierta a la relación.

“Tendremos que analizarlo con cabeza fría y sobre todo entendiendo que en esta relación tiene que ser ganar ganar, si la estrategia del señor Trump es perder, pues van perder ellos y vamos a perder nosotros, pero aquí hay algo de fondo, se llama dignidad, el presidente de la República nos representa a todos los mexicanos y yo si creo que si ahorita preguntas a los mexicanos si hay algo en lo cual coincidimos es el respeto a la dignidad de los todos los mexicanos”, insistió.