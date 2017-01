Funcionario invade cajón para personas especiales

LAURA GARCÍA Publicada el

Conductores invaden espacios públicos para personas con capacidades diferentes en San Francisco del Rincón, entre ellos un funcionario del Ayuntamiento.



Personas se quejaron por la falta de conciencia que existe al estacionarse en lugares que no les corresponden.



“Hay personas que ocupan esos lugares que fueron hechos especialmente para ellos, no es posible que un funcionario público ponga el ejemplo de invadir el espacio para personas con capacidades diferentes”, aseguró un ciudadano.



El lugar donde fue invadido el espacio y captado por usuarios es en el Complejo Administrativo del municipio.



Las personas aseguran que el vehículo es de un funcionario de la administración, que frecuentemente visita el inmueble donde dura cerca de 5 horas estacionado en el lugar inapropiado.



“Hay personas que realmente lo ocupamos todos los días como yo que me trasladan en un vehículo ya que no puedo caminar, pero al llegar al lugar ya está ocupado y tenemos que estacionarnos en otro lugar donde se me dificulta”, aseguró un habitante con capacidades diferentes.



Los ciudadanos comentaron que ya tiene varias semanas con este problema.



Señalaron que el reporte ya lo han pasado verbalmente con el secretario del Ayuntamiento, así como con una regidora pero no han tenido respuesta.