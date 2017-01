‘Sigue vivo’, el proceso contra Química Central

JOSÉ TRINIDAD MÉNDEZ Publicada el

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dijo que las demandas contra Química Central de México y el particular que tenían sus tiradores de lodos en la misma zona, “siguen vivas” y tendrán que cumplir con los compromisos.



En la reunión de delegados del Medio Ambiente, el delegado de al Semarnat, Israel Cabrera Barrón, dijo que Guanajuato ocupa un cuarto lugar a nivel nacional con más empresas generadoras de residuos peligrosos, entre los que se encuentran las curtidurías de León.



Por otro lado, el subdelegado de la Profepa, Fernando Porras Barajas, dijo que se mantienen abiertos los procesos administrativos y las dos demandas contra la Química Central de México.



Así como contra la empresa de Juan Ramón Espinosa Padilla, propietario de la empresa Comercializadora y Servicios Ecológicos JR, quien estaba tirando lodos contaminantes en la comunidad Puerta de San Germán, en los límites de Purísima del Rincón y León.



“Siguen los procedimientos abiertos. Se están substanciando. Siguen clausurados. Química Central tiene dos denuncias penales en proceso. Se ha estado atendiendo en el área jurídica. No son casos olvidados. Son casos que tenemos vivos y se están atendiendo”, subrayó Porras.



Cuarto generador de residuos



“Guanajuato es el cuarto estado con más industrias con generación de residuos peligrosos. Hay 5 mil 407 empresas, que desechan 1 mil 200 toneladas de residuos peligrosos”, aseguró Cabrera Barrón, delegado de Semarnat.



Sólo detrás de Nuevo León, Jalisco, y Estado de México. Dijo desconocer cuántas de estas empresas contaminantes hay en León, pero estimó que hay 350 tenerías que generan lodos contaminantes, sobre todo con residuos de cromo.



La mayoría de estas empresas que generan residuos contaminantes peligrosos se localizan en el corredor industrial de Guanajuato.



Se han aplicado multas por más de 14.2 millones de pesos, por no cumplir con las normas establecidas.



El funcionario dio a conocer un informe de actividades realizadas en el 2016, sobre todo en cuanto a permisos, sanciones.



Destacó que gracias a que se resolvieron asuntos ecológicos, empresas lograron inversiones de más de 12 mil millones de pesos.



Informó que realizaron 542 trámites para el funcionamiento de industrias que son generadoras de residuos peligrosos.