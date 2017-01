Beltrones celebra cancelación de reunión entre EPN y Trump

EL UNIVERSAL | Ciudad de México Publicada el

El ex líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manlio Fabio Beltrones, celebró la decisión del presidente Enrique Peña Nieto de no asistir a la reunión con el nuevo mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.



El político sonorense escribió en su cuenta de Twitter “En política se puede negociar todo, menos la dignidad”.



Esta mañana de jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que "si México no está dispuesto a pagar por el muro, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión".