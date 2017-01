Cesan a funcionario por pedir a mujeres vestir

EL UNIVERSAL | VERACRUZ, Ver. Publicada el

Un funcionario de la Secretaria de Educación de Veracruz fue cesado por haber solicitado al personal femenino vestir "con decoro", lo que generó duras críticas de la sociedad.



El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, ordenó el cese de Luis Antonio Ávalos Amaya como Director de Servicios Generales de la Secretaría por faltar a los derechos de las mujeres.



"El Gobierno de Veracruz desaprueba de manera categórica cualquier expresión que denigre a las personas", se informó en un comunicado de prensa.



Yunes Linares, se dijo, es respetuoso de los Derechos Humanos y de la Igualdad de Género, por lo que ha tomado medidas enérgicas para evitar que se repita cualquier acto de discriminación.



Tras la llegada del gobierno panista de Miguel Ángel Yunes Linares, la dependencia estatal emitió el oficio número SEV/OM/DSG/-0136/2017 firmado por Luis Antonio Ávalos Amaya, director de Servicios Generales y dirigido a jefes de departamento, de oficina y de área.



En el punto número cinco de la circular se señala que “se hará del conocimiento al personal a su cargo, en particular femenino, que deberán vestir con decoro como lo marca el protocolo de oficina, así como el que su área trabajo no es salón de belleza, manualidades, venta de pasillo, etc”.



Aunque el documento va dirigido sólo a esa área en particular, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez aseguró que las trabajadoras que se sientan vulneradas en sus derechos, pueden presentar una queja.