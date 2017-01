Descartan afectaciones a infraestructura por TLCAN

EL UNIVERSAL Publicada el

La posibilidad de que el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte (TLCAN) se rompa no afectaría la inversión en infraestructura en México, principalmente en desarrollos básicos como infraestructura, hospitales o carreteras, dijo el director general de Grupo Financiero Interacciones, Carlos Rojo.



“En un escenario donde se rompa el TLCAN no se van a ir las plantas. Va a costar más exportar y tendrá una menor rentabilidad la compañía que exporte, pero sigue siendo más barata aun cuando le subas un impuesto que hacerlo en Estados Unidos, solamente por el costo de la mano de obra”, dijo el directivo.



En entrevista con EL UNIVERSAL, Rojo destacó que ante las necesidades que tienen las entidades federativas de inversión y desarrollo de infraestructura, el financiamiento se mantendrá por parte del banco y ven grandes oportunidades en el sector energético, salud y en desarrollo de logística.



En ese sentido, explicó que las empresas ya instaladas en el país y que mantienen una dinámica comercial con estados fronterizos del principal socio comercial de México buscarán mantener su desarrollo económico pese a los cambios que puedan aplicarse en los próximos meses por parte del nuevo presidente de Estados Unidos.



“Los estados fronterizos dependen en gran medida de lo que exportan a México. No veo que haya fuertes afectaciones en Arizona o Texas o cualquiera de los estados. Las cadenas productivas están perfectamente bien implementadas y seguirán trabajando. Es difícil que desaparezcan con lo que vemos una capacidad y necesidad de seguir invirtiendo en infraestructura social”, dijo.



Ante las necesidades de infraestructura básica en temas como almacenamiento y logística de combustibles, Interacciones destacó que ya se trabaja en conjunto con los estados y sector privado para avanzar en la materia y favorecer el abaratamiento de las gasolinas en el mediano plazo.



“Si bien el precio se moverá según los precios internacionales, el componente que queremos trabajar internamente está en la logística. Una de las grandes apuestas que tenemos es cómo hacemos para que proveedores del sector público sean proveedores del mismo producto a las grandes empresas que van a llegar a México, como Exxon, Chevron, entre otras”, comentó.



En términos generales, el directivo resaltó que en 2017 puede presentarse una desaceleración en la demanda de crédito e incluso algunas carteras principalmente de consumo puedan verse afectadas debido al bajo crecimiento económico que se prevé para este año.



En contraste, destacó que debido a las necesidades de inversión e infraestructura en el país, Interacciones espera un crecimiento en 2017 en su cartera de crédito y desarrollo de nuevos proyectos.



Al cierre de 2016, el banco reportó una utilidad acumulada de 2 mil 598 millones de pesos, 14% por arriba de lo obtenido en 2015.



Para 2017, el grupo financiero dijo que pese a la incertidumbre que prevalece en los mercados existen proyectos de infraestructura en el país que se desarrollarán en 2017 los cuales necesitarán financiamiento.



En ese sentido, el directivo dijo que Interacciones prevé un aumento en su cartera de crédito para 2017 de 30 a 40 mil millones de pesos en este año, para cerrar con un monto total de 170 mil millones de pesos.



Según Interacciones, tan sólo para el primer trimestre de 2017 ya se tienen identificados 127 proyectos para financiamiento, equivalentes a 15 mil 831 millones de pesos en créditos.