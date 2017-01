Mudan oficinas al edificio de gobierno

KAREN FRAUSTO Publicada el

ependencias del municipio de San Francisco del Rincón están siendo mudadas al Edificio de Gobierno, aunque autoridades aseguraron que la Presidencia Municipal se quedará en el Centro.



Luego de que se inaugurara de manera oficial una nueva Sala de Cabildos en el edificio que está en el camino hacia el Ojo de Agua, se instaló también la oficina de la Coordinación de Atención a la Juventud, la cual se encontraban en la Presidencia Municipal.



Se informó que la nueva Sala de Cabildos en el moderno edificio sería solamente utilizada esporádicamente y que las sesiones se alternarían entre está y la sala de la Presidencia en la zona Centro.



Aunque el alcalde Ysmael López García ya había mencionado durante la sesión solemne que se llevó a cabo en el nuevo recinto que en lo consecutivo ese sería el espacio para las reuniones.



Autoridades aseguraron que si se llegaran a mudar otras dependencias serán las que son menos recurridas.



Querían mover la Presidencia



Durante la administración de Jaime Verdín ya se había hecho la propuesta de que el edificio funcionara como Presidencia Municipal.



Sin embargo, al entrar Javier Casillas esta iniciativa se echó para atrás con el argumento de que la Presidencia debía estar en el Centro por ser de mayor accesibilidad.



Durante su administración (2013-2015), se debatió el uso de dicho edificio y surgió la propuesta de que fuera usado para Seguridad Pública, sin embargo, esa propuesta no fue aceptada por algunos regidores y el mismo Miguel Márquez, gobernador del estado, la rechazó.



Debido a lo anterior se aclaró que el Edificio de Gobierno y Complejo Administrativo es para una función meramente administrativa, por lo que algunas de las dependencias como Obras Públicas, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, entre otras, fueron acomodadas en el recinto.



La actual administración aún no decide si habrá más mudanzas de dependencias.



Pide espacio



Por su parte, el director de Educación Municipal, Isaías López Guerrero, comentó que ya ha solicitado un cambio de oficinas para la dependencia.



Actualmente se encuentra a un costado de la Biblioteca Pública Municipal en la calle Manuel Doblado, sin embargo, las instalaciones no son del todo adecuadas.



Comentó que busca que la dependencia se quede en la zona Centro, ya que sólo de esa manera se puede tener el contacto con la ciudadanía, los inspectores y las escuelas, además de que dirige los centros “CASSA”, destinados a la alfabetización.



“Ahorita vienen varios muchachos y se están regularizando con sus estudios, yo sé que si me cambian a uno zona que no sea céntrica eso se va acabar porque se les va a hacer complicado, pero tenemos que esperar aún no me han dado respuesta”, dijo el director.

*Propuesta: En la administración de Jaime Verdín se propuso que la Presidencia se mudara al Edificio de Gobierno.

*Lo que sigue: La Coordinación de Atención a la Juventud se muda al edificio.