Tendrá Museo nueva sala de exposiciones

KAREN FRAUSTO Publicada el

l Museo de la Ciudad de San Francisco del Rincón contará con una nueva sala de exposiciones.



Las obras que comenzaron en diciembre llevan 90 por ciento de avance, por lo que se espera que para la siguiente semana la nueva sala esté lista.



El director del Museo, José Ángel García, comentó que el proyecto de había planteado en febrero del 2016, pero debido a los tiempos de los trámites y programas para obtener los recursos, éstos llegaron el 20 de diciembre.



Actualmente el museo cuenta con dos salas, una permanente y una temporal, el edificio que solía ser la cárcel municipal fue instaurado como museo en 2008 y la nueva sala será adaptado en el área correspondiente al patio del edifico.



“Esta sala va a estar dedicada a las obras que vienen por parte de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, pero también para artistas locales”, comentó José García.



Debido a que se trata de un inmueble histórico, se ha cuidado hasta el más último detalle para que el edificio no sea dañado, se ha colocado duela sobre puesta en el piso, la iluminación será acorde a lo recomendado para no dañar las obras, en las paredes se colocaron mamparas hechas de tabla roca y que tienen una estructura metálica para evitar daños en la pared original.



De igual manera el techo del patio fue adaptado para que no generara daños en las obras y en la nueva sala.



La siguiente semana también llegarán 6 vitrinas nuevas que servirán para resguardar las piezas que estarán expuestas.



“Hemos tenido muchos avances y aún nos falta más, el proyecto no termina aquí, aunque tenemos que esperar a que nos llegue recurso para seguir trabajando, pero estamos teniendo resultados luego de que el museo empezó con una mesita”, comentó el director.



La seguridad, una prioridad



Como parte de esta adaptación en el museo, también se ha colocado un circuito de cámaras de seguridad que abarcan todo el recinto, esto para resguardar las obras y la seguridad de los visitantes.



También se colocaron extintores en puntos estratégicos del museo y señalética de seguridad.

*Inversión: El proyecto tuvo una inversión de 280 mil pesos, de Gobierno del Estado y Municipal.

*Lo que sigue: Será en febrero cuando la nueva sala sea oficialmente inaugurada y se estrena con una de las exposiciones itinerantes que recorren el estado.