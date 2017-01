Apoya Celaya ‘No al pago de muro’

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

El gobierno municipal de Celaya emitirá un comunicado dirigido al presidente Enrique Peña Nieto para respaldarlo en no negociar el pago del muro fronterizo con Estados Unidos.

En la sesión de Ayuntamiento de esta mañana, el regidor y presidente de la fracción del PRI, Jorge Montes, pidió al resto del Ayuntamiento apoyar a Enrique Peña Nieto en no negociar el pago del muro, decisión que fue apoyada por todos los integrantes del Cabildo.

“Apegando al nacionalismo de cada uno de ustedes, al amor a la patria y de nuestros representados, el apoyar la decisión tomada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (Enrique Peña Nieto) de no negociar el pago de un muro fronterizo, decisión del gobierno de los Estados Unidos de América, la dignidad no se negocia, México no paga muros, México construye puentes.



“Todos somos mexicanos, más allá de las ideologías partidistas, la patria es de todos, defendámosla todos”, expuso el regidor Jorge Montes.