'Debe Peña fijar postura firme ante Tump'

Ante la aclaración del Presidente de la República sobre que México no pagará el muro, y que Donald Trump declarara que si Enrique Peña no iba para negociar el muro, mejor se cancelaba la reunión; y que finalmente Peña informara que no asistiría a la Casa Blanca el próximo martes, empresarios de la región y funcionarios locales y federales reaccionaron.



De inicio le aplaudieron a Peña su postura, pero también indicaron que de no llegar a un acuerdo con EU, ambas naciones se verán perjudicadas, por el alto nivel que existe en el intercambio comercial.