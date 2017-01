Disminuirían obras del programa

REDACCIÓN Publicada el

Debido al posible incremento de los precios a materiales de construcción, el alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo no descartó que pudiera darse una disminución en el número de acciones del programa ‘Impulso’.



En palabras del Alcalde, existe incertidumbre sobre un posible incremento, de entre el 10 y el 15 por ciento en los precios de materiales para la construcción y en caso de que se de, si afectaría para la realización de las 209 obras proyectas en el programa ‘Impulso’.



“Negar esto sería ingenuo de mi parte y además estaríamos incurriendo en una falta de racionalidad.



“Hoy sabemos que va a impactar, no sabemos cuánto aún, hoy no podemos precisar ni siquiera qué es lo que vamos a hacer, sino buscar alternativas una vez que termine toda esta incertidumbre, hoy no podemos precisar, vemos que alternativas pudieran realizarse”, dijo.