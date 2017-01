Se van sin pagar locatarios de la feria

OMAR ISRAEL VILLICAÑA Publicada el

Aunque aún no se tiene el informe final de la Feria de Navidad, se estima que sí tengan pérdidas superiores al millón de pesos pues algunos comerciantes se fueron sin pagar.



Es por ello que, para la feria 2017, se analizará reducir el número de días del evento, tener presentaciones artísticas todos los días y no comenzar el evento hasta terminar las clases en las escuelas, indicó el director de la Feria de Navidad, Juan Carlos Rojas Moret.



En sus palabras, descuentos que tuvieron que hacer a comerciantes, la falta de asistencia de personas y comenzar el evento ferial aún sin terminar las clases en las escuelas, fueron algunos de los factores que afectaron para obtener mejores resultados.



“Algunos comerciantes se nos fueron sin pagar, entonces ahorita estamos precisamente en ese proceso de cobro, sin embargo, nos sabemos cuándo vamos a poder recuperar el dinero porque la mayoría de los comerciantes no son de aquí”.