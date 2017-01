'Madonna es asquerosa' dice Trump

EL UNIVERSAL Publicada el

Como ya lo demostró en varias ocasiones, el presidente Donald Trump no se calla nada y no le importa a quién tenga en frente. Esta vez, el mandatario de Estados Unidos definió a la cantante Madonna, una férrea opositora, como "asquerosa", durante una entrevista para la señal de noticias FOX News.



"Honestamente es asquerosa. Creo que realmente se hizo daño. Creo que hizo daño a toda la causa", dijo Trump sobre las palabras de intérprete durante la Marcha de las Mujeres el día siguiente a su asunción como presidente.



Madonna dijo que estaba enojada con lo que estaba pasando en su país y que había pensado mucho en hacer "explotar" la Casa Blanca.



"Sí, he pensado mucho en explotar la Casa Blanca, pero sé que eso no cambiaría las cosas", reconoció.



Lo que dijo Madonna, concluyó Trump, es "vergonzoso para nuestro país".



De acuerdo con el portal People, el presidente también habló sobre el tuit de la guionista de Saturday Night Live sobre su hijo menor Barron.



“No me importa un poco de humor, pero es terrible. Para NBC atacar a mi hijo de 10 años… es una vergüenza”, dijo Trump.