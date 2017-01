Inicia Contraloría 15 procedimientos por irregularidades

IVONNE MANCERA Publicada el

Por falta de entrega de información, omisión en la documentación y recursos económicos que no fueron comprobados, la Contraloría Municipal inició procedimientos de responsabilidad administrativa contra 15 funcionarios y ex funcionarios.



Así lo informó el Contralor Municipal, Guillermo Patiño Barragán, quien señaló que el 90% de los funcionarios y ex funcionarios ya fueron citados, faltando 2 que ya no viven en Irapuato.



Las anomalías fueron detectadas en una revisión de auditoría por parte de integrantes de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), en el periodo de julio a diciembre del 2013.