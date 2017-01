Preocupa a locatarios bajen ventas por obras

JULIETA ORTIZ Publicada el

Comerciantes ubicados en la colonia Rafael Galván rumbo a la salida a Salamanca esperan que sus negocios no se vean afectados con la modernización del bulevar Solidaridad, del cual no han sido informados por parte de autoridades municipales.



La obra se llevará a cabo a la par de la rehabilitación del tramo Glorieta del Águila al Campo Militar que inició en diciembre del 2016 en el mismo carril de circulación.



La señora Margarita Córdoba Duarte, quien tiene un negocio de comida sobre el carril poniente de la vialidad, indicó que hasta ayer la obra no había sido comunicada a los comerciantes, por lo que desconocía el inicio de los trabajos.