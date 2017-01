El dilema de Boselli

| Luis Gerardo Lugo Castillo Publicada el

Mauro Boselli ha iniciado el torneo con las balas escondidas. Ya son tres jornadas sin que el ‘Matador’ escriba su nombre en la lista de goleadores de actual torneo de la Liga MX.



En total suman cinco los partidos sin gozar un gol del argentino, desde que anotó por última vez en Tijuana en el juego de vuelta de los Cuartos de Final. Y por ello comienzan a dividirse las opiniones y las críticas sobre su accionar. Más aún cuando la imagen más reciente de Boselli es esa jugada que falló de manera increíble frente al ‘Pikolín’ de Pumas.



En descargo del goleador podemos decir que no ha tenido a dos elementos clave que encajan en su forma de jugar. Ellos son Elías Hernández y Germán Cano.



Sin embargo, salvo ese egoísmo que mostró ‘Gullit’ Peña ante la UNAM donde no se la quiso ceder a Boselli para que la empujara, el argentino de que las ha tenido para anotar, las ha tenido.



Pero no sólo es eso.



Lo que preocupa de Boselli es que hay lapsos amplios que ha pasado desapercibido, ahogado por la marca y fuera de sí, regañando compañeros. En el futbol es importante que el goleador reciba pases para que pueda anotar, como imprescindible es que ese mismo goleador anote cuando se la den.



Está claro, guste o no, que el ‘Matador’ no va a sentarse en la banca por una decisión técnica debido a un bajón en su rendimiento. Por más que pueda decir Torrente que todos los jugadores de su plantel son igual de importantes y deben pelear por la titularidad, hay quienes se cuecen aparte y por esas reglas no escritas de los clubes de futbol, hay jugadores que no se tocan. Insisto, guste o no.



No creo que Boselli sea el amigo de todos, pero sí tiene un peso específico en el vestidor y según afirman, hasta en la elección de refuerzos por sus recomendaciones. Desde que llegó al León, solamente las lesiones son las que han marginado a Boselli de la titularidad. No obstante, es preciso recalcar que cada vez que se ha recuperado lo ha hecho para disputar el título de goleo y así alegrar sobremanera a la tribuna esmeralda.



Hoy en día el dilema del ‘Matador’ no está en que deba ser titular o no, pues eso no será nunca un tema de conversación con él, con Torrente o con cualquier otro técnico. Él jugará.



Pero eso sí, hay un detalle que siempre debe expresarse: la afición quiere regocijarse con un León plagado de atacantes incisivos y dinámicos que se parten el alma. Esto es lo que persistentemente se le pedirá a Boselli porque cualidades le sobran y porque ya es un histórico.



Por eso, ‘Matador’, no esperamos verte más con tus manos en la cabeza lamentando las fallas.



Esperamos tus goles.



Comentarios a:



geraslugo@hotmail.com



Facebook Geras Lugo Deportes