ASTERISCOS *** Zamarripa, sin bronca

*** ZAMARRIPA, SIN BRONCA



El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, aseguró a Carmen Aristegui que él no tiene bronca en que una instancia ajena a Guanajuato revise el caso del homicidio de los niños en San Miguel de Allende.

*** PGR Y CNDH, LE ENTREN



La intervención de la PGR y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya la pidieron las diputadas de PRI y PAN, Bárbara Botello y Mayra Enríquez, y el senador Miguel Ángel Chico.

*** ESCLARECER TRAGEDIA



Zamarripa tampoco tiene problema en que las audiencias del juicio al papá de las víctimas sean públicas, aunque, si la defensa del acusado pide privacidad, se debe de respetar. De lo que se trata es de esclarecer la tragedia.

***PREOCUPACIÓN



¿Y LUEGO?



En dos eventos distintos de la agenda pública de ayer, de vivienda y agua potable, el alcalde Héctor López expuso su preocupación por el crecimiento expansivo de León, tanto en su población como en la mancha urbana. Lamentó que de 21 mil hectáreas de territorio en zona urbana existan 2,300 que son lotes baldíos. León está montado en un riel de crecimiento vertiginoso y peligroso, expresó el panista.

*ESPECULACIÓN DE TIERRA

Todavía más claro fue el secretario de Desarrollo Social y Humano del Estado, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien en la Ibero acompañó al Alcalde en el lanzamiento que hizo el Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) de dos nuevos proyectos de vivienda vertical para las colonias Américas y Buenos Aires. El funcionario estatal fue directo al problema de la especulación de tierra que padece León.

*PROBLEMA DE CIUDAD

Y Diego relató lo que todos sabemos, pero no se hace algo, la tierra en la mancha urbana la encarecen y se obliga a que los desarrollos de vivienda de interés social se vayan leeejos, con los problemas que eso representa para el Municipio en llevarles servicios, y a sus habitantes que los alejan de sus empleos.

*LOS REMEDIOS

El conocido como “delfín” para el 2018 puso propuestas para frenar la especulación, como cobrar un predial diferenciado para quienes acaparan grandes extensiones de tierra sin uso, dar estímulos para el desarrollo de proyectos en la zona urbana y avanzar en la simplificación administrativa. En entrevista Rodríguez dijo que ni siquiera haría falta una Ley de Plusvalía si los ayuntamientos tomaran esas medidas.

***MÁS VIVIENDA VERTICAL

En ese contexto es importante el plan del Imuvi, que comanda Amador Rodríguez, de empujar la vivienda vertical intraurbana. Ya se había hecho en la anterior administración con los proyectos de Río Bravo (ya habitado) y El Duraznal (en construcción) y ahora lanzan dos más con el compromiso de mejorar el diseño arquitectónico y el reto de darle a las obras la celeridad que las otras no tuvieron.

*PLUSVALÍA ¿PARA QUIÉN?

Pero eso es posible porque son terrenos municipales, el gran reto es hacer que el resto de predios baldíos de particulares tengan un destino habitacional, comercial o de servicios, no sólo motivo de especulación para unos cuantos. ¿Qué más debe y puede hacer el Municipio?, es lo que no dijo Héctor. El debate sobre diseñar una Ley de Plusvalía es otro tema que urge estudiar al Congreso del Estado.







*ESTADO Y MIGRACIÓN

En otro tema, el de Donald Trump y las medidas anti-inmigrantes, el Secretario de Desarrollo Social aseguró que desde el triunfo del republicano hasta ahora no se ha notado un retorno mayor de “paisanos”, pero, ya que tomó el poder, hay que estar preparados. Para eso mantienen comunicación con los clubes de migrantes en EU y tienen listos fondos para apoyar sus proyectos productivos. ¿Suficiente? Ya veremos.

*ALCALDE A HOUSTON

El que anunció que viajará este fin de semana a Houston, Texas, para reunirse con los paisanos, fue el alcalde de Salamanca, el panista Antonio Arredondo. En noviembre pasado estuvo por allá a invitación del presidente del Club de Migrantes, Rogelio Pérez. Hay más de 30 mil salmantinos radicados en EU y de esos son cuatro mil que habitan en Houston. Los gastos de él y un Director los pagan ellos, informan.

*ZAPOTILLO, SHHH

El Consejo Directivo del SAPAL, en voz de su presidente, Pedro González, y director general, Leonardo Lino, presentaron su Programa Hidráulico 2017; los acompañó el alcalde Héctor López Santillana. De notarse que ninguno de los tres mencionó en sus sendos mensajes ni “pío” del principal proyecto de abasto de agua potable para León, que es el acueducto El Zapotillo, del que es hora que no vemos claro.

*LLAMADO DE HÉCTOR

Escuchamos una danza de cifras y proyectos de redes de agua potable, drenaje, tratamiento; todo muy positivo, por supuesto. Y un llamado del Alcalde para que el Consejo del SAPAL tenga comunicación con el Instituto Municipal de Planeación (Implan) y con otros organismos ciudadanos. Comentó que “es increíble pero muchos consejos no se comunican entre sí”. No dijo cuáles, pero sí lo hizo notar.

*INFORMAR Y EXIGIR

Es cierto que el proyecto es responsabilidad de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y tal vez no haya mucho qué decir pues priva la incertidumbre sobre si la concesionaria Abengoa sigue o no con la obra. Pero no está de más que en SAPAL y el Municipio aprovechen cualquier foro para informar y exigir. Pedro González había dicho que en estos días tendría una reunión y noticias del caso. Atentos.

*Mayra con campesinos

La diputada federal del PAN, Mayra Enríquez Vanderkam, se reunió ayer con un grupo de productores del campo quienes le pidieron su intervención para legislar en materia de tarifas especiales en el costo del diesel al sector. También pidieron la revisión de las tarifas eléctricas para el bombeo agrícola.



Mayra se comprometió a trabajar en el blindaje con fines electorales de todos los programas sociales del Gobierno Federal, desde su participación en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.



En la foto con Rubén Vázquez, presidente del Consejo Agrario Permanente; y Erasto Patiño Soto, exdirigente del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos (Consucc).