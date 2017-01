Es Trump un tema de dignidad: Gobernador

JUAN CARLOS GÓMEZ Publicada el

“No una guerra comercial, es un tema de dignidad, es un tema en el cual indudablemente tiene que entrar en razón este hombre (Donald Trump)”, así fijó su postura el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez respecto al mensaje del mandatario estadounidense de la posibilidad de gravar 20% en las importaciones de México para pagar el polémico muro entre ambas naciones.

Márquez recordó que son temas en los cuales sólo puede dar su opinión, ya que las decisiones se toman a nivel federal, pero explicó que “también México tiene la posibilidad de poner sus aranceles, yo nada más digo… pistaches, leche, etcétera, etcétera y pues yo sí lo hago… yo no puedo, pero si lo haría”.

“Alguien tiene que sentarse y decirle (a Trump): no puedes pelearte con todo el mundo, no lo puede hacer, es más, no lo debe hacer”, aseguró el mandatario y agregó que los aumentos en aranceles llevarían a un incremento en precios e inflación de Estados Unidos ya que “nadie va a regalar sus productos y lo van a cargar en el mismo”.