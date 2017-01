Asegura Trump que México se aprovecha

La problemática con el presidente de los Estados Unidos y México está cada vez mas tensa. En esta ocasión Trump volvió a arremeter contra nuestro país asegurando que nos aprovechamos de Estados Unidos y brindamos poca ayuda en la frontera.

Donald Trump aseguró varios cambios cuando era apenas un candidato, y varios de esos cambios eran en contra de nuestro país. Con apenas una semana como presidente, ya se nota la mano de Trump arremetiendo en contra nuestra.

¿Cómo reaccionará nuestro presidente ante esto?

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!