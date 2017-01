Impactara en la economía regreso de migrantes

EL UNIVERSAL Publicada el

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) construye una agenda para calcular el impacto en la economía que tendrá el regreso de migrantes provenientes de Estados Unidos a México.



Durante la Asamblea de Nacional de la Asociación de Autoridades Locales de México (AALMAC), el presidente de la Conago, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, informó que también se busca crear un fondo de apoyo a los migrantes en los estados de la frontera norte para enfrentar una posible crisis de derechos humanos.



"El gobierno federal no es la única relación con Estados Unidos, los gobiernos locales y alcaldes también pueden establecer puentes con los alcaldes en Estados Unidos para frenar estas amenazas", comentó Graco Ramírez.



En su oportunidad, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, coincidió en que la solución, ante las amenazas de Donald Trump, no debe centrarse "en una persona", con lo que hizo referencia al presidente de la República, Enrique Peña Nieto.



"No dejemos que un solo hombre encabece la solución, tenemos ofendida la dignidad, (...). La nación nos hace un llamado a la defensa de la soberanía, de unidad, de estrategia y de trabajo coordinado", destacó Mancera Espinosa.