Asegura Trump que México ha tomado ventaja

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró la mañana de este viernes que "México ha tomado ventaja de Estados Unidos por mucho tiempo", pero la situación en la frontera debe cambiar "¡ahora!".



Las declaraciones de Trump se dieron en Twitter, la red social que más utiliza el mandatario estadounidense.



Ayer jueves, Peña y Trump tuvieron un día ríspido que inició desde muy temprano con la declaración del presidente de Estados Unidos en la que decía que si "México no está dispuesto a pagar el muro, entonces será mejor cancelar la próxima reunión”.



Un par de horas después, Peña Nieto respondió que cancelaba el encuentro.



Trump volvió a la carga más tarde durante una reunión con legisladores republicanos en Filadelfia. “A menos que México trate a Estados Unidos justamente, con respeto, tal reunión sería inútil y quiero tomar otra ruta. No tengo opción”, dijo, y agregó que la cancelación del encuentro fue de “mutuo acuerdo” con el Jefe del Ejecutivo mexicano.



La tensión subió de nuevo cuando el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo que Trump buscaría imponer un arancel de 20% a las importaciones mexicanas para financiar el muro, aunque más tarde matizó y dijo que era sólo “un ejemplo de las opciones que hay” para que México pague la valla.



Además, la mañana de este viernes Trump agregó que "la gente quiere protección y los muros protegen". Incluso, el mandatario norteamericano puso como ejemplo a Israel.



"Todo lo que tienen que hacer es preguntarle a Israel", dijo Trump, luego de que ayer el presidente de México, Enrique Peña Nieto, canceló la visita que ambos sostendrían a fin de mes.



Las declaraciones de Trump se dan en medio de la orden ejecutiva que firmó el mandatario estadounidense para levantar el muro en la frontera con México.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!