Critican a condones Prudence

Diversas organizaciones feministas han criticado a la marca Prudence por un mensaje en el que, acusan, promueve los estereotipos e incita a la cultura del acoso y la violación.



El anuncio en cuestión fue difundido en redes sociales, es de su línea para mujeres y dice: "El 'no' de las mujeres proviene del latín 'ruégame un poco más'".



Ante ello, asociaciones de los derechos por las mujeres repudiaron la campaña.



"Cuando Prudence For Her no entiende que hacer publicidad así vuelve a normalizar el acoso e incluso las violaciones. «NO» significa «NO», fin", señaló el Festival Internacional de Artes Feministas de la Ciudad de México, por ejemplo.



Luego de las críticas, muchas de las cuales fueron enviadas directamente al perfil de Prudence, la marca de condones ocultó o retiró la imagen a la que se hacía referencia.