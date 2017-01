Pide Slim fortalecer economía interna

El empresario Carlos Slim ofreció una conferencia de prensa para recalcar la unión de los mexicanos entorno a la crisis que se vive con Estados Unidos.

"El presidente Trump está haciendo un cambio que está sorprendiendo al mundo", destacó Slim.

"Es un gran negociador", indicó.

El empresario pidió leer los libros del nuevo presidente de Estados Unidos para conocer cómo actuará.

Dijo que algunos de los proyectos que tiene Trump sí van con el desarrollo y la tecnología en el mundo. Como cambios en educación, en salud.

Aunque también unos planes de Trump tiene un regreso al pasado.

"A la manufactura de una manera general, sin que sea cualitativa", dijo.

Slim criticó que si los bienes manufacturados se hacen en Estados Unidos afectará a los estadounidenses.

Destacó que los aranceles los pagarían los estadounidenses y no México.

"Creo que tendrán que darse cuenta o nosotros dar datos, de lo que significa la exportación de ciertos bienes".



"Afortunadamente para México nuestra capacidad de competencia con China o Asia nos es muy favorable", dijo.



Sin embargo, en salarios no, porque en esos países también son muy bajos, dijo Slim.



El empresario mexicano destacó "el contrató" que hizo con los votantes.



"Limpiar la corrupción y los intereses coludidos con Washington", dijo Slim que prometió Trump.

"La situación de Estados Unidos nos son muy favorables", dice Slim.

Como ejemplo, Slim dijo porque Trump prometió crecer 4% al año, generar empleos, bajar impuestos y promover la repatriación de capitales de manera activa, desarrollar educación de calidad.



"Él es un gran negociador y seguirá esas negociaciones, lo importante es negociarlas muy bien y saber las condiciones", dijo Slim.

Dijo que México debe enfocarse en dos cosas.



"Volcarnos de manera completa al desarrollo de la economía interna", dijo.



Señaló que en los 80's se enfocó a la economía externa, aunque ha funcionado en exportaciones e importaciones dijo que estaba bien, pero sin frenar el desarrollo la economía interna.



Comparó la inversión extranjera, pero dijo que sólo es del nivel del 15%.



Agradeció a empresas extranjeras venir para ofrecer empleo, tecnología, apoyarlas, pero el 85% de la inversión dijo que proviene de empresas mexicanas.



Sobre el muro dijo: "la mejor barda es inversión y oportunidades de empleos".



"Hay que generar esas oportunidade de empleo que desde hace 30 años han implicado una migración", dijo.



Slim pidió fortalecer la seguridad jurídica, aplicar la ley de transparencia, bajar costos corrientes y eficientar el gasto corriente.



"Nuestra fuerza laboral es por mucho superior a la de los vecinos", dijo.



Porque aprenden más rápido, recalcó el empresario.



"Necesitamos una política economíca que impulse el desarrollo integralmente, con una política fiscal y monetaria que impulse la inversión y el empleo", expresó.



"Se puede hacer un programa de sustitución de importaciones", dijo Slim, "pero moderno".

Pidió un programa de estabilización monetaria para evitar volatilidad excesiva y sin presiones inflacionarias.



Dijo que en los 30's hubo una campaña nacionalista para consumir productos mexicanos.



En el sector externo, que sería la segunda cosa por hacer, dijo, Slim



"El problema comercial lo tiene (EU) con otros países, con China", dijo.



Sobre las exportaciones dijo: "Ojalá podamos hacerle ver a los EU, la importancia no de que deje de producir, sino que alrevés, de que produzca más".



Slim resaltó que en México es más barato para producir.



"La mejor barda es dar oportunidad de empleo en México", dijo Slim.



Dijo que si Trump invierte más en EU, requerirá mucha mano de obra, que en México hay.



"Independientemente de estas negociaciones es muy importante poner enfasis en la economía interna", dijo Slim.



Inversión en vivienda, infraestructura y comunicaciones.



"Cuales actividades son generadoras de empleos. Las nuevas y las viejas", dijo.



Las nuevas son modernización de tecnología, conversión urbana, computación, dijo.



De las clásicas dijo que el entretenimiento, turismo, sector agropecuario, en el que pidió dar más apoyo, para la exportación. Además del cuidado del medio ambiente.



"EU va a requerir mucho trabajo de mexicanos, el empleo temporal es buena alternativa para EU, porque el mexicano puede regresar capitalizado y tener movilidad", dijo.



"Otro es que se legalicen más", señaló Slim.



"El empleo donde mayor hay es en la pequeña y mediana empresa", dijo.



Pidió que no hubiera casi regulación con solo dar aviso y apoyo financiero.

Respuesta a reporteros



- Slim dijo que no buscará la presidencia de la república.



- Dijo que Trump sube al ring para negociar. Pero Peña necesita unidad nacional. Y dar número para hacerle ver a EU que no tiene muchas alternativas. Dijo que está viendo si México tiene debilidad. Aunque la decisión sea más radical.



Dijo Slim que EU no puede cerrar fábricas de un día a otro y llevárselas a ese país.



"Hay que apoyar, tener inteligencia, firmeza, paciencia y no enojarse", dijo.



Sobre cómo conoció a Slim, dijo que leyendo los libros del magnate estadounidense.



- Tras la cena dijo que no ha tenido comunicación con Trump.



Slim destacó que Trump quiere un México sólido.



"Creo es claro que tienen el interés de que las cosas funcionen mejor".



- Sobre los consejos para Peña dijo.



"No van a poder negociar por Twitter", dijo Slim.



Destacó los problemas que tiene Slim con China, Corea, Rusia, con todo mundo, OTAN, cambio climático.



"Las negociaciones más duras las va a tener en EU, con la salud, los proveedores de gobierno", señaló Slim.



Dijo que Peña tiene el apoyo de todo el País y se le apoyó para no ir a reunión con Trump.



"Tiene que ser firme y serio", recomendó Slim a Peña.



- Slim leeyó un párrafo del libro del magnate estadounidense donde destacó que Trump señala que un error es ser políticamente correcto. Y el no ganar nunca al perder con varias naciones.



Slim dijo que mantendrá sus negocios en EU.



- Rechazó aconsejar al presidente de EU, pero que ojalá entienda la nueva civilización.



- Dijo que respalda al presidente de México para que defienda los intereses de los mexicanos.



Dijo que iglesia, empresarios, políticos, ocupados, desocupados, y de todo mundo, deben respaldar al presidente.



Señaló que apoyan a mexicanos en EU en una plataforma para explicar como ciudadanizarse, capacitación para el empleo, nuevas tecnologías.



Dijo que se ha reunido con cónsules para ver qué documentos se pueden conseguir para los mexicanos.



- Dijo que le beneficará a sus empresas en EU porque bajará impuestos y que en México no habrá afectaciones.



- Sobre el sector empresarial dijo que el interés es apoyar al presidente para beneficiar al país.



Pidió políticas fiscales, monetarias, económicas y de todo tipo para fortalecer empresas pequeñas y medianas.



- Sobre AMLO dijo que hay que esperar conocer el trabajo de los partidos y de los candidatos. Y que sea quien sea, se piense en seguir adelante.



- Dijo que en lo que pueda puede servir a México y estará encantado. Se dijo contento por la unidad y negó que fuera catástrofico.



"Dijo que Trump no es 'terminator' sino 'negocietor".



"Más que preocuparnos y lamentarnos hay que ocuparnos", dijo el magnate.



- Resaltó la reforma de telecomunicaciones de México porque definió la participación de mercado. Pero en la regulación, Slim vio errores. Dijo que después de 15 años no hay convergencia.



"Somos el único país sin convergencia".



Criticó que se tengan que subsidiar a competidores grandes como AT&T y Telefónica.



Dijo que en zonas rurales se ha frenado la inversión porque eso lo haría más preponderante.



Criticó que sea el país con menor penetración de telefonía móvil.



- "Yo no tengo Twitter", señaló Carlos Slim. Y dijo que a lo mejor piensa abrir uno, porque luego dicen cosas de él que no ha dicho.



No vio malo el uso de esa red, porque la prensa le pone mucha atención para sus primeras planas, ejemplificando los tuits de Trump.



- Dijo que más que buscar alianzas y luchas, pidió hacer negociación directa.



- "Les agradecería mucho su apoyo, su posición, pero puedo hacer más desde el lado empresarial", contestó sobre una posibilidad de que fuera presidenciable.



- Dijo que las tarifas telefónicas de México son las más baratas del mundo. Sobre la reforma energética ha faltado aprovechar todo el petróleo que hay en tierra para subir la producción.



Aseguró que subiendo la producción medio millón de barriles de petróleo ayudaria a la economía.



- Sobre la convergencia dijo que es importante que se dé. Porque impide que haya competencia.



Criticó nuevamente que se subsidie con 350 millones de pesos al mes a las empresas extranjeras en el ramo de telecomunicaciones y a la misma vez ellas compren empresas muy caras en otras partes del mundo.

- Sobre su canal de televisión en EU dijo que en 2 o 3 meses arrancará.



- Señala que Trump no pone la libertad de prensa en EU.



Dice que según el libro de Trump, los medios confunden hechos con opiniones.

- Sobre las agresiones de Trump contra México. Slim dijo que otras veces ha dicho el magnate que admira a los trabajadores mexicanos. Asegura que Trump tiene una buena impresión del trabajador mexicano y el estudiante.



- Pidió mejorar la relación con otros países. Dijo que no hay duda de que no hay relación más estrecha e importante que con Estados Unidos.



- Señaló que no debe haber boicot contra empresas norteamericanas en el país. Pidió mejor consumir lo que el país produce, no importa si sea una empresa extranjera, pues tienen trabajadores mexicanos.



- Recalcó que no ve riesgo, sino oportunidad con Trump. "Creo que tenemos que cambiar todos y adaptarnos a esta nueva civilización".



Adelantó que habrá asuntos escándalosos, pero la administración pasada (Obama) regresó a millones de indocumentados, pero no se hizo ruido.