Descartan brote de hepatitis en kínder de la gobernadores

La Secretaría de Salud de Guanajuato, descartó que exista un brote de Hepatitis tipo A en el jardín de niños Diego Rivera de la colonia Gobernadores a causa de la red de agua potable de la zona.



Por medio de un comunicado e información proporcionada a am se informó que si bien no se descarta que haya casos de Hepatitis entre los niños se descartó que haya brote.



“De acuerdo a la plataforma del Sistema Único Automatizado para la Vigilancia Epidemiológica, (S.U.A.V.E.), no cuenta con registro o reportes sobre este padecimiento “hepatitis” por brote en lo que respecta a nivel municipal y jurisdiccional y en el formato del Sistema Único Información para la Vigilancia Epidemiológica (S.U.I.V.E.), correspondiente a la UMAPS Emiliano Zapata no se cuenta con reporte de casos”, informó la SSG.