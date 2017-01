Fortalecen el mercado con 'impulso social'

FRANCISCO MANCERA Publicada el

Ante unos 30 empresarios del Círculo de empresarios de Celaya, el titular de la Sedeshu, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo resaltó la importancia de fortalecer el mercado interno con el objetivo de seguir promoviendo el programa Impulso Social.



Buena parte de los integrantes del Círculo de Empresarios son Mipymes por lo que el titular de la Sedeshu afirmó que está convencido que se tiene que fortalecer el mercado interno y “apostarle a que los guanajuatenses provean”.



“El reto es fortalecer a nuestras MiPymes y apostarle con el mismo ánimo y ahincó, fortalecer las empresas locales, porque no hay desarrollo social si no hay desarrollo económico, no podemos ir hacía un modelo clientelar y son las empresas quien genera los empleos no es el gobierno”.