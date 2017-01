El Alcalde, el CCE, y el cuento del “fideicomiso de seguridad” …

ÍÑIGO JAVIER RODRÍGUEZ TALANCÓN Publicada el

Resucitan al famoso “fideicomiso de seguridad” propuesto hace una década por el CCE y otros organismos empresariales, lo cual nos confirma que en materia de seguridad pública las autoridades andan muy extraviadas, “andan dando palos de ciego” …

Este esquema de “fideicomiso de seguridad”, como fue propuesto en 2006, pretendía imitar algo similar a lo que funcionaba sin mayor éxito en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Esta ocurrencia en su momento no fue aceptada, ya que presuponía que dirigentes de esos organismos empresariales, ajenos a la función pública, suplieran al ayuntamiento en decisiones e incumbencias propias que sólo a éste corresponden.

Pretendían, pues, como parece pretenden también ahora, buscar un protagonismo exorbitante a cualquier representación política, queriendo revalidar un supuesto ascendente social que sólo ellos imaginan.

El propuesto “fideicomiso” buscaba que las adquisiciones y administración de los equipamientos o activos para la policía municipal, como patrullas, armas, uniformes, etc., y otras inversiones referentes a su capacitación, fuesen decididas y supervisadas por estos señores.

En ese año de 2006 me integré al Ayuntamiento, como regidor, y a invitación de la mayoría panista presidí la Comisión de Seguridad; de inicio me topé con esa propuesta del famoso “fideicomiso de seguridad”, el cual no entendía.

Sin prejuicios al respecto y a fin entender lo que nos proponían esos dirigentes empresariales, viaje, con otros regidores integrantes de esta comisión, a la ciudad de Torreón a entrevistarnos con los entendidos y observar de primera mano cómo funcionaba su mentado “fideicomiso de seguridad”. De entrada, nos percatamos que ese esquema suplantaba ilegalmente funciones propias del cabildo de aquel municipio; también nos percatamos de su muy cuestionable utilidad y, sobre todo, que la inseguridad seguía creciendo en modo incontrolado en esa entidad norteña.

En fin, supimos de qué se trataba ese famoso “fideicomiso de seguridad” propuesto para Celaya; el cual adolecía de una evidente ilegalidad, desviación política e inutilidad operativa para atender la inseguridad que, hace diez años, no era tan grave como la de ahora.

Los dirigentes empresariales de ese entonces, que en realidad son los mismos de ahora, se disgustaron mucho de nuestra decisión soberana de rechazo a su propuesta pues, en esto, ya habían engatusado al gobernador Juan Manuel Oliva.

El susodicho “fideicomiso” no sólo es un cuento mal aderezado, es un instrumento que pretende mediatizar funciones propias del ayuntamiento por personas ajenas a la función pública, lo cual, como menciono, es ilegal y políticamente aberrante;

También con ello parecen buscar venderle al Sr. Lemus, o al gobernador Márquez, una idea impresentable y de probada inutilidad, que les soluciones por “arte de magia” este grave problema de inseguridad pública que heredaron ya desbordado a sus capacidades de gestión.

Los señores del CCE, y otros organismos empresariales, se han encaramado a las decisiones públicas del Municipio desde hace tiempo, en una abultada representación social que ni remotamente tienen. Nuestro ayuntamiento, aunque de pobre perfil, es quién tiene ahora el mando político; y para sustituirlos en sus funciones Constitucionales debemos esperar hasta el 2018, y no, como pretende estos ilustres empresarios, hacerlo ahora.

@inigorota