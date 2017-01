Gasolinazo igual a carestía de vida

RICARDO GONZÁLEZ MELECIO | Y DOS POSDATAS Publicada el

Una de las batallas que parecía ser que ya teníamos ganada, que es la inflación, se va a disparar con el incremento desmedido al precio de la gasolina. Con Echeverría y De la Madrid se disparó la inflación arriba del 100% anual y eso desequilibró la economía de tal manera, que a veces pasaba que un determinado producto costaba un precio en la mañana y en la tarde ya era otro.

Esa elevación constante de precios afectaba gravemente al consumidor y propiciaba que su salario disminuyera día con día, lo que atrajo mucha pobreza por la carestía de la vida, algo similar a lo que está viviendo Venezuela día, con día. Ya tenemos varios quinquenios que la inflación está controlada a un dígito, pero con este desmesurado incremento a la gasolina, va a arrastrar a todos los productos al alza y, lo que es más grave, a la canasta básica, que de hecho con los raquíticos salarios ya no alcanzaba para comprarla completa, pues ahora con esta alza que ya se está dando se va a reducir aún más esta pequeña canasta. Un obrero que gane dos salarios y tenga una familia de cuatro personas no le va a alcanzar ni para lo más básico. ¿Esto no le preocupa al gobierno de Peña Nieto? ¿No le preocupa que vaya a incrementarse la pobreza? El como presidente de la República es su obligación velar por los sectores más vulnerables y en lugar de eso ¿le preocupan las finanzas sanas del gobierno federal? ¿y las finanzas del pueblo no le preocupan? A él lo que le preocupa es recabar más de 260 mil millones de pesos con el impuesto del IEPS a la gasolina de 6 pesos por litro, esa es la solución más fácil que se le ocurrió: subir el precio de la gasolina y con ello que se suba todo lo demás y el pueblo que se haga bolas, a ver cómo le hace para sobrevivir con esta carestía. El salario más bajo del mundo y los precios más altos.

Ya he explicado anteriormente que hay muchas formas para recabar esos recursos, entre ellos cobrarles los impuestos por 460 mil millones de pesos a los 60 más ricos de México, entre ellos Carlos Slim, que debe 70 mil millones de pesos. Pero no, prefiere que los pobres se hagan más pobres. El deber de un Presidente de la República es velar por los más débiles y ayudarles a superar su condición de pobreza, pero este que tenemos hace lo contrario: más pobres a los pobres y más ricos a los ricos. Sólo por ese hecho debe renunciar, pero hay más razones para pedir su renuncia y una de ellas y muy grave, es la enorme corrupción que hay en su gobierno, como nunca se había visto y vaya que hemos tenido presidentes muy corruptos como Salinas. Los cuantiosos robos al erario público en esta administración federal, es pan de cada día. Las torpezas e ineficiencias de Peña es otra constante y las enormes mentiras, engaños y promesas incumplidas, ya tienen harto al pueblo.

Por eso y más, es legítimo que el pueblo pida la renuncia de Peña Nieto. Cuando juró el cargo dijo que prometía guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen y que si no lo hacía, que el pueblo se lo demandara. Pues no cumplió la Constitución, las promesas que hizo y sus acciones están en contra del pueblo, por eso ahora el pueblo le está demandando legítimamente su renuncia. El artículo 39 dice que el poder dimana del pueblo y que este tiene, en todo momento, el derecho inalienable de quitar a sus autoridades cuando estas no cumplan el mandato del pueblo.

Estamos viviendo momentos difíciles, con un presidente débil, corrupto y con una aprobación del pueblo de un dígito y como presidente del vecino país del norte a un individuo satánico como Trump. Peña pide unidad, ¿cómo unirnos con un presidente que toma decisiones en contra del pueblo? ¿Cómo unirnos con un presidente que con sus injustos impuestos a la gasolina perjudica gravemente la economía de los más pobres? ¿Cómo unirnos con un presidente corrupto? ¿Cómo unirnos con un presidente que hace más ricos a los ricos y más pobres a los pobres? Por eso la patria está en peligro, por un lado un presidente loco, misógino, racista, xenófobo, irracional y sin valores morales como Trump, y por el otro un presidente débil, corrupto, antipatriota y enemigo de los mexicanos como Peña; por eso, con justa razón digo: la patria está en grave peligro.

POSDATA UNO.- El miércoles pasado viví un episodio desagradable con el agente de tránsito que se llama Edgar Manuel Ermis Guerrero, quien con prepotencia y abuso de autoridad agredió física y verbalmente a mi hija Rosita y a mí, por lo que fui a la dirección de tránsito a quejarme, pero no encontré al director, José Fredermán. Fui a la presidencia y le expuse mi queja a mi buen amigo Francisco Montellano, Secretario del Ayuntamiento, quien me atendió de forma excelente y va a proceder a consignar a la Comisión de Honor y Justicia a este mal elemento y le van a hacer una evaluación psicológica para determinar su aptitud, para desempeñar un cargo público y a llevarle seguimiento a su conducta.

Creo que es importante que se haga una evaluación psicológica a todos los elementos, tanto de seguridad pública como de vialidad. No debemos permitir abusos de autoridad por parte de los funcionarios públicos.

POSDATA DOS.- El viernes pasado estuvimos con el alcalde Ramón Lemus, unos compañeros y su servidor, para pedirle que se manifieste en contra del gasolinazo, que apoye nuestras demandas que son las del pueblo y le expusimos que nos estamos manifestando en paz y orden. Que somos un movimiento apartidista que no es abanderado por ningún partido político y que es un movimiento totalmente ciudadano. Quedamos pendientes de una reunión con los legisladores en relación a los aumentos a la gasolina y con los mandos de seguridad pública para expresarles nuestras propuestas a fin de mejorar la seguridad.

