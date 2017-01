Leyendas de nuestra América

PROF. JORGE GORDILLO | Libros en busca de amigos Publicada el

¡Saludos internacionales! El saludo es una sana tradición. Tiene miles de años. Las leyendas también, son una tradición, nacieron cuando no había el lenguaje escrito, se transmitían oralmente. Afortunadamente hay investigadores que se han dedicado a rescatarlas. La autora Ute Bergdolt de Walschburger nos presenta en este libro veintitrés leyendas de Hispanoamérica. Del Ecuador les presento “Aloila y su Chinchilla”: “Había llovido durante muchos días, y la cordillera de los Andes se hallaba cubierta de nubes, que no permitían que el Sol saliera. Los pequeños hijos del jefe de aquella comarca se hallaban en el monte, buscando maderas para hacer arcos y flechas. Chilinquinga, que así se llamaba el mayor de los hermanos, le dijo al pequeño: “Aloila, allá, al lado de la quebrada, encontraremos palos muy buenos para nuestras flechas”. Pero Aloila no quería ir a la quebrada pues ésta era peligrosa en la época de lluvias; las aguas crecidas arrastraban árboles y piedras hacia el valle, el padre, el jefe, les habían prohibido ir allá en invierno. “Iré solo si tú no te atreves”, dijo Chilinquinga, y se alejó hacia la quebrada. Aloila se abrigó con su poncho y esperó acurrucado, a que su hermano regresara, pero al ver que no volvía, pensó: “Algo tiene que haberle pasado a mi hermano. ¡Debo ir a buscarlo!” Y se puso a llamarlo, mientras corría hacia la quebrada y su voz se perdía entre el ronco ruido de las aguas. De pronto Aloila lo vio. Chilinquinga se hallaba encaramado en un tronco que ya casi cubrían las aguas y cobijaba con su poncho algo que se movía. Chilinquinga quitó el poncho y enroscó las piernas alrededor del tronco; con mucho esfuerzo cortó una rama, la envolvió con el poncho y luego la tiró con todas sus fuerzas para que su hermano la agarrara. Aloila la pudo asir, pero vio cómo a su hermano lo arrastraba la corriente. Gritó. Quiso tirarse al agua, pero todo fue en vano. Chilinquinga había desaparecido. Llorando, Aloila corrió hacia el pueblo a contarle a su padre lo que había pasado. Cuando el jefe oyó la noticia, mandó a los hombres del pueblo a que buscaran el cuerpo del niño. Quería darle sepultura cerca de sus antepasados. Mientras tanto, Aloila, lleno de tristeza, entró en su casa. De pronto recordó que aun cargaba el poncho de su hermano, y que en él se movía algo. Lo abrió y encontró una pequeña chinchilla. Seguramente su hermano había vuelto por salvarla. El niño tomó a la chinchilla, que apenas cabía en sus manos y le dijo: “Serás mi hermano y te quedarás conmigo”. Después le consiguió un poco de leche de llama y, acariciándola, la alimentó. La chinchilla se dejaba mimar, y miraba al niño con sus pequeños ojos negros. Mientras tanto, la tristeza de Aloila disminuía con las caricias que le prodigaba al pequeño animal. Pero los hombres regresaron sin haber encontrado al hijo del jefe. Jamás podría Chilinquinga unirse a sus ancestros ni ser respetado en el país de los difuntos, pues había llegado ahí sin sus armas y sin sus adornos. Pasaron las semanas lluviosas del invierno y el Sol volvió a salir. La quebrada disminuyó su caudal y el cielo se despejó nuevamente. Aloila sin embargo, no podía olvidar a su hermano y resolvió ir en su busca. No le diría nada a su padre, pero llevaría a la chinchilla; estaba seguro de que le ayudaría a encontrarlo. Después de un día de camino, Aloila llegó a un lugar desconocido y se detuvo para quitarse el poncho; el aire estaba lleno de fragancias y mucho calor. No había encontrado a nadie por el camino, pero ahora veía humo, y al acercarse divisó una casa y una mujer. Se acercó sin miedo, decidido a preguntar por su hermano, con la chinchilla en el hombro como se había acostumbrado a cargar al animal, mas la gente que allí se encontraba no le permitió siquiera hablar; arrinconándolo lo atacaron a preguntas.” Lo más emocionante se quedó en el libro. Nos leeremos en la próxima.

FICHA TÉCNICA:



TÍTULO: Leyendas de nuestra América.



AUTOR: Ute Bergdolt de Walschburger.



EDITORIAL: Norma.



COSTO: $120.00.



CAPTURISTA: Vanessa Guerra.