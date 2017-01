Encuentra armonía entre amor y trabajo

EL UNIVERSAL | ADRIANA URIBE Publicada el

¿Te sientes hasta el tope de trabajo? ¿Casi no ves a tu chico? ¿Salir con amigas es un sueño muy lejano? ¿Consentirte con un corte de cabello se ha convertido en una misión imposible?

Somos multifacéticas, talentosas y trabajadoras, sin embargo, de pronto nos encontramos con que la vida no nos da para disfrutar simultáneamente de la pareja, la familia, los amigos y hasta de nosotras mismas. Todo esto, cortesía de la edad adulta y aunque este tema pueda no gustar mucho, es algo sumamente positivo.

Pues bien, el secreto para lograr esto y más se llama “organización” y sí, tiene que ver un tanto con esa otra palabra medio dura pero muy útil llamada “disciplina”.

Es así que AdoptaUnChico.com.mx, la aplicación donde las mujeres dan el primer paso, nos comparte con mucho cariño estos pequeños secretos para ayudarte a tener un mejor control en esa agenda:

1. Acomoda tus prioridades, no todo es urgente ni igual de importante: Tienes que ser sincera contigo. No puedes hacer todo al mismo tiempo y es aquí donde tienes que evaluar qué es lo que de verdad importa y sobre todo, distinguir qué es lo más urgente. Por ejemplo, si todos los miércoles tienes una junta y tu chico cumple años el sábado esa semana, comienza por prepararte para tu junta y una vez terminada busca el regalo perfecto. No queremos que tu vida amorosa pase a segundo plano, simplemente que cumplas con los compromisos más próximos.





2. Planifica lo imprevisto: No todo en la vida se puede planear, es cierto. Siempre hay imprevistos pero organiza tu tiempo realizando las tareas que ya conoces y que son periódicas, como la junta o reportes que debes llenar cada mes. Tras haber cumplido con estas tareas, tendrás más tiempo libre y sobre todo estarás de alguna forma preparada y disponible para solucionar cualquier imprevisto.





3. No mezcles las horas de trabajo con las horas de diversión: Esta es una regla básica, dedicar el tiempo necesario a cada actividad sin mezclarlas te va a ayudar a estar más relajada y sobre todo, a tener un balance entre cada fase de tu vida. No te lleves trabajo a las comidas familiares ni a tu novio a una fiesta entre colegas, es importante respetar los horarios para que tu atención esté enfocada y tengas tiempo para todo y para todos.





4. Concéntrate: Nuestro último consejo es el más sencillo pero también es el más difícil de realizar, concentrarse es importante porque si lo logras, usas tu tiempo de manera eficiente y entre más rápido acabas tu trabajo, tu tarea o algún proyecto, más tiempo tendrás para ti, para tu galán, para tus amigas o para lo que quieras. Así que intenta hacer una cosa a la vez y sobre todo terminar lo que empiezas.

Pase lo que pase, lo importante es que siempre estés dispuesta a salir triunfante de la turbulencia y aunque cueste un poco de trabajo ver todo positivo, solo recuerda que estás creciendo y muchas no se atreven a pasar por esa fase ¡Aprovéchala al máximo!