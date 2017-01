Claudia Lizaldi vuelve a la niñez con ‘Grandes Chicos’

JUANA CRESPO ARRONA Publicada el

Los Grandes Chicos mostrarán de qué están hechos este domingo.

Como parte una reinvención de sus contenidos, la empresa TV Azteca apuesta a su nuevo programa “Grandes Chicos”, versión mexicana de “Little Big Shots” que por primera ocasión es conducido por una mujer.

En teleconferencia con medios nacionales, Claudia Lizaldi, acompañada del productor del programa, Luis Prieto (“Lip Syn México”), habló sobre el proyecto que tendrá una duración de seis semanas, y que mostrará la habilidad de 65 niños ordinarios con habilidades extraordinarias.

“‘Grandes chicos’ es un proyecto hermoso, que se está replicando como en otras partes del mundo. Es un proyecto muy exitoso, en donde los niños llevan la batuta, se presentan, nos cuentan quiénes son, de dónde vienen, casi todos son mexicanos, pero también son niños de todo el mundo: de Colombia, Perú, Estados Unidos, de Brasil y nos enseñan su talento, algunos cantan, otros son matemáticos a los 6 años, contorsionistas”, dijo Lizaldi.

Para la conductora, entrar a las filas de TV Azteca fue regresar a su alma mater, sin abandonar sus proyectos con Televisa.

“Yo estudié en Azteca en el CEFAC. Creo que no hay mejor programa ni momento de mi vida para poderme sumar a Azteca en un proyecto que me emociona hasta la médula, porque el contenido es de niños que nos van a inspirar.

“Tengo un proyecto con TDN, que tuve que negociar, pero creo que las televisoras actualmente están en otro momento, y Azteca desde el principio me dijo que no tenían problema alguno con ello, así que, se encontró la oportunidad”, explicó.

El programa se transmitirá todos los domingos de 9 a 11 de la noche, y mostrará la habilidad de 10 niños por programa.

“Trabajar con niños no es nada fácil. Lo que me gusta es que el formato no es plano, no es siempre lo mismo y es la variedad lo que me encanta de este formato. No es reality, aquí no hay críticas, los niños llegan felices y se van felices, no hay drama, amarillismo.

“El niño va y saca su talento y se lo enseña al público, no los dañamos, al contrario, es un espacio para que saquen lo que quieren mostrar, previo una entrevista con Claudia que no tendrá límite de tiempo”, agregó Luis Prieto, productor.

Un programa visual, con un set espectacular y sobre todo motivador, será otra de las ventajas.

Con ello, Claudia puede presumir que ha formado parte de proyectos para cuatro televisoras: Canal 11, Televisa, Cadena 3 y ahora TV Azteca.

NO TE LO PIERDAS





*“Grandes Chicos”

*Esta noche

*Canal TV Azteca

*21:00 horas